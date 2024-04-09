الزراعة تعلن الاستعداد الكامل لموسم استلام القمح

أصدر مركز المعلومات الصوتية والمرئية التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والمكتب الإعلامي للوزارة، العدد رقم ١٤٠ من اصدار: "الزراعة في كل مصر" بالانفوجراف والفيديو، يوضح الجهود والأنشطة التي تقوم بها مديريات الزراعة والطب البيطري بمحافظات الجمهورية خلال الفترة من ٢ وحتى ٨ ابريل الجاري.

وخلال هذا الأسبوع أطلقت مديرية الطب البيطري بمحافظة الجيزة، قافلة بيطرية مجانية بمركز العياط، وتم عمل رش وتجريع وعلاج عدد (1549) رأس ماشية، وعقد ندوة ارشادية حول الامراض المشتركة وأهمية التحصين، كما تم شن حملات على اسواق اللحوم، حيث تم ضبط 7 طن و57 كجم لحوم مذبوحة خارج المجازر ومصنعات لحوم ودواجن ودهون حيوانية غير صالحة للاستهلاك الادمي، كما تم تحصين 74 ألف و 649 رأس ماشية ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع، كما واصلت أيضا مديرية الزراعة بمحافظة القليوبية، المرور علي صوامع بنها للتأكد من صلاحيتها وجاهزيتها لتوريد واستقبال القمح في الموسم الحالي.



فيما واصلت مديرية الزراعة بمحافظة المنوفية، المرور الميداني على زراعات القمح والفحص والتوعية بالأمراض الفطرية وخاصة الاصداء وطرق المكافحة بنواحي مركز منوف، كما تم إزالة (8) حالات تعدي على الاراضي الزراعية، كما واصلت مديرية الطب البيطري، أعمال لجان الحملة القومية الأولى للتحصين ضد مرض الحمى القلاعية والوادى المتصدع، حيث تم تحصين اكثر من 21 ألف رأس ماشية بنسبة تغطية بلغت 57.8%، كذلك عقدت مديرية الزراعة بمحافظة الدقهلية، اجتماع موسع مع مديرية الرى ومجالس إدارات الجمعيات الزراعية لمناقشة المساحات المصرح زراعتها بالارز، كما تم استقبال مسئولي مشروعات تطوير الري الحقلي والتعاون الألماني المصري، كما شنت مديرية الطب البيطري حملات على محلات الجزارة وثلاجات حفظ اللحوم والمطاعم حيث تم ضبط 5 طن و500 كجم فسيخ ورنجة وملوحة غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

بينما أطلقت مديرية الطب البيطري بمحافظة الشرقية، قافلة بيطرية شاملة بالمجان، بمركز بلبيس، حيث تم تقديم خدمات الفحص والعلاج والمسح التناسلي، كما شنت المديرية 27 حملة تم المرور خلالها على عدد 57 سوق لبيع اللحوم والدواجن والأسماك ومنتجاتهم حيث تم ضبط حوالي طن لحوم ذبح خارج المجازر الحكومية ولحوم مصنعة وكبده ودواجن مفروم وأسماك غير صالحة للاستهلاك الآدمي، كما تم تحصين 308 ألف و 630 جرعة تحصين ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع، وترقيم 6156 حيوان، كذلك نفذت مديرية الزراعة بمحافظة الإسكندرية، عدد من الأنشطة الإرشادية بإدارة برج العرب الزراعية، حيث تم المرور والمعاينة الحقلية للمحاصيل، والحالة المرضية لها، كما تم المرور على الإدارة الزراعية ببرج العرب، والزمام الزراعي بها.



وواصلت مديرية الزراعة بمحافظة بورسعيد، متابعة حصاد محصول بنجر السكر بجمعيات جنوب بورسعيد وبمنطقة "سهل الطينة" شرق بورسعيد، كما تم عقد ندوة إرشادية حقلية لمزارعي محصول القمح، والمرور على الزراعات الشتوية، كما تم عقد اجتماع مع مديري الإدارات لوضع ضوابط سير العمل بالمديرية خلال الفترة المقبلة، كما عقدت مديرية الزراعة بمحافظة دمياط، اجتماعا مع مديري الإدارات لمناقشة سير العمل وتنفيذ التكليفات ودعم المزارعين، كما تم المرور على زراعات القمح لمتابعة المحصول في فترة النضج وتوعية المزارعين بتوريد القمح عقب الحصاد، كذلك تم المرور على زراعات الفاصوليا.

كما أعلنت مديرية الزراعة بمحافظة بجنوب سيناء، عن بدء توريد القمح أول محافظات الجمهورية التي ينضج بها الحاصلات الزراعية والبستانية لطبيعتها الجغرافية وظروفها المناخية، كما تم عقد اجتماع مع العاملين لمناقشة ما تم انجازه من الأعمال، كذلك تم متابعة الأعمال بوحدة نباتات الزينة والزهور بالمديرية، واستمرار أعمال المكافحة، كذلك واصلت مديرية الزراعة بمحافظة أسيوط، المرور الميداني لمتابعة حالات الزراعات القائمة، حيث تم المرور على زراعات القمح والبصل وزراعات محصول القطن.



وأطلقت مديرية الطب البيطري بمحافظة المنيا، قافلة بيطرية مجانية وقائية إرشادية بقرى إدارة المنيا، حيث تم علاج باطني طفيليات داخلية وخارجية (٥٢ رأس) وتجريع ضد الطفيليات الداخلية لعدد (١٤٠ رأس أغنام) وجس و فحص باستخدام جهاز السونار لعدد (٤٤ حاله)، فضلا عن اجراء عمليات تحصين الماشية، كما عقدت مديرية الزراعة بمحافظة سوهاج، اجتماع اللجنة التنسيقية لقطاع الزراعة بسوهاج، لمتابعة الاعمال المشتركة، لتحقيق التنمية الزراعية الشاملة بالمحافظة، كما تم تفقد صوامع استلام وتخزين القمح بالمحافظة وكذلك بعض الصوامع الأرضية والاطمئنان والتأكيد على الاستعداد الكامل لموسم استلام القمح.



وقامت مديرية الزراعة بمحافظة الأقصر، بزيارة مصانع سكر ارمنت ولقاء بعض قيادات المصنع لمناقشة الخطة المشتركة بين مديرية الزراعة والمصنع للموسم القادم من حيث مكافحة افات محصول القصب، موسم الزراعة الربيعي، وآليات نشر الاصناف الجديدة عالية الانتاجية مع الاستخدام الامثل لترشيد المياه بتحديث نظم الري، كما تم المرور على موازين القصب وصاله الاستقطاع الطبيعي للتأكد من سلامة عملية الوزن وتقدير نسبة الشوائب للقصب المورد.



يذكر ان مركز المعلومات الصوتية والمرئية، والمكتب الاعلامي للوزارة، يصدران الجمعة من كل اسبوع، انفوجرافا وفيديو باسم: الزراعة في اسبوع، لالقاء الضوء على ملخص ما تم من انشطة وجهود، بكافة القطاعات والهيئات، التابعة للوزارة، فضلا عن انفوجراف وفيديو كل ثلاثاء باسم: الزراعة في كل مصر، حول انشطة وجهود القطاع الزراعي، بالمحافظات المختلفة، كما أصدر المركز مؤخرا، سلسلة دليل خدمات وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والذي يلقي الضوء على الخدمات التي تقدمها الوزارة للمزارع والمربي، كذلك اصدار ارقام في الزراعة، الذي يلقى الضوء على انجازات القطاع الزراعي بالارقام، فضلا عن اصداره الاخير MALR مجلة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ، الالكترونية الشهرية، الزراعية المتخصصة الاخبارية والمتنوعة