شباب الصحفيين تشيد بمد مبادرة كلنا واحد لمدة شهر

أكدت جبهة شباب الصحفيين إن إعلان وزارة الداخلية مد فعاليات المرحلة الـ25 من مبادرة "كلنا واحد "اعتبارا من نهاية شهر رمضان المبارك لمدة شهر في إطار توجيهات القيادة السياسية لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لدعم منظومة الحماية الاجتماعية للمواطنين تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي لتوفير كافة مستلزمات الأسرة المصرية من السلع الغذائية وغير الغذائية بالتنسيق مع مختلف قطاعات الوزارة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية يؤكد على إن وزارة الداخلية تشعر بنبض رجل الشارع البسيط وتدعم وتنحاز دائما لمحدودي الدخل حيث رسم القرار الفرحة في قلوب المواطنين نظرا لتوافر السلع بجودة عالية وأسعار مخفضة عن مثيلاتها في الأسواق بنسبة تصل إلى 40% .



وقال هيثم طواله رئيس الجبهة في بيان صحفي اليوم الثلاثاء: في البداية نشكر السيد محمود توفيق، وزير الداخلية على توجيهاتة بمد هذه المبادرة الوطنية فى إطار استمرار جهود الوزارة لرفع الأعباء عن كاهل المواطنين، وانطلاقا من المسئولية المجتمعية للوزارة الهادفة إلى المساهمة فى تقديم كافة أوجه الرعاية الإنسانية والاجتماعية للمواطنين.



واضاف طواله : تم التنسيق مع كبرى الشركات والسلاسل التجارية للمشاركة فى المبادرة، لتوفير كافة السلع الغذائية وغير الغذائية من خلال (1975 منفذا) بمختلف محافظات الجمهورية، بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة والموردين من أصحاب الشركات التجارية

أشار رئيس الجبهة إلي إن الوزارة توفر أيضا كافة السلع الغذائية وغير الغذائية بأسعار مخفضة من خلال عدد (1026) منفذا ثابتا ومتحركا وسرادقات بالميادين والشوارع الرئيسية وقوافل السيارات الخاصة بمنظومة «أمان» التابعة للوزارة .



وأوضح طواله إن شعار "الشرطة في خدمة الشعب" تحول إلى منهج عمل الداخلية في دولة 30يونيو الجديدة حيث قضت المبادرة التي تعد المتنفس الحقيقي للمصريين على جشع التجار والمحتكرين.