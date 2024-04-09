دنيا ماهر عن "خالد نور وولده نور خالد": رحلتي مع"غادة" كانت خفيفة

نشرت الفنانة دنيا ماهر، مجموعة من صور كواليس تصوير مسلسل "خالد نور وولده نور خالد" الذي شاركت فيه مع كريم محمود عبد العزيز وشيكو.

علقت دنيا على الصور التي نشرتها كاتبة: "من أمتع التجارب والخبرات الشغل مع الأستاذ المبدع محمد أمين، رحلتي مع غادة كانت حلوة قوي وخفيفة على قلبي، شكرا لكل زمايلي الحلوين الرائعين الموهوبين الصافيين والكرو البديع في إخلاصه وتنظيمه ويا رب دايما ناجحين ومنورين شكراعلى النظام والإتاحة والتسهيل، وشكرا على شخصية غادة الحلوة المحتاسة وشكرا ليكم على حسن الاستقبال والكلام الحلو اللي يدفي قلب أي مشخصاتي، وكل سنة واحنا طيبين وبخير".

شهدت أحداث الحلقة الخامسة عشر والأخيرة من مسلسل خالد نور وولده نور خالد الكثير من الأحداث وكشف سر ما حدث لشيكو وكريم محمود عبد العزيز.

وسردت الحلقة الأخيرة كشف سر شريف رمزي دكتور المخ والأعصاب بقيامه بعمل عملية لشقيقه رفيق وفى نفس اللحظة قام باستقبال حالة الطفل نور وقام شريف بقطع جزء معين من المخ ووضعه فى مخ شقيقه وهو الجزء المسئول عن الذكريات والمشاعر وهو ما تسبب فى كل ما حدث خلال الحلقات السابقة.

واعترف بدر ( شريف رمزي) لكريم عبد العزيز وشيكو بما فعله وطلب منهم أن يسامحوه لكونه كان بينقذ شقيقه من الموت.