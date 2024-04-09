عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

دنيا ماهر عن "خالد نور وولده نور خالد": رحلتي مع"غادة" كانت خفيفة

دنيا ماهر
دنيا ماهر

نشرت الفنانة دنيا ماهر، مجموعة من صور كواليس تصوير مسلسل "خالد نور وولده نور خالد" الذي شاركت فيه مع كريم محمود عبد العزيز وشيكو.

علقت دنيا على الصور التي نشرتها كاتبة: "من أمتع التجارب والخبرات الشغل مع الأستاذ المبدع محمد أمين، رحلتي مع غادة كانت حلوة قوي وخفيفة على قلبي، شكرا لكل زمايلي الحلوين الرائعين الموهوبين الصافيين والكرو البديع في إخلاصه وتنظيمه ويا رب دايما ناجحين ومنورين شكراعلى النظام والإتاحة والتسهيل، وشكرا على شخصية غادة الحلوة المحتاسة وشكرا ليكم على حسن الاستقبال والكلام الحلو اللي يدفي قلب أي مشخصاتي، وكل سنة واحنا طيبين وبخير".

شهدت أحداث الحلقة الخامسة عشر والأخيرة من مسلسل خالد نور وولده نور خالد الكثير من الأحداث وكشف سر ما حدث لشيكو وكريم محمود عبد العزيز.

وسردت الحلقة الأخيرة كشف سر شريف رمزي دكتور المخ والأعصاب بقيامه بعمل عملية لشقيقه رفيق وفى نفس اللحظة قام باستقبال حالة الطفل نور وقام شريف بقطع جزء معين من المخ ووضعه فى مخ شقيقه وهو الجزء المسئول عن الذكريات والمشاعر وهو ما تسبب فى كل ما حدث خلال الحلقات السابقة.

واعترف بدر ( شريف رمزي) لكريم عبد العزيز وشيكو بما فعله وطلب منهم أن يسامحوه لكونه كان بينقذ شقيقه من الموت.

خالد نور وولده نور خالد شريف رمزي كريم محمود عبد العزيز مسلسل خالد نور وولده نور خالد شيكو دنيا ماهر الفنانة دنيا ماهر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مسلسل صادم وضد القيم.. إحالة ماجد المصري وأيتن عامر للنيابة ومنعهما من التمثيل

دعاء آخر ساعة فى رمضان.. لحظات ثمينة لا تعوض اغتنمها من الآن للمغرب

عودة مرتضى منصور لساحة العدالة.. بلاغ للنائب العام ضد رامز جلال والسبب سمية الخشاب

معجزة ربانية تحدث آخر ساعة من رمضان .. ترقبوها

بعد قرار منعهما من التمثيل| تعليقات ماجد المصري وأيتن عامر على المسلسل الجدلي.. ومحامية ترفض

حجب السكر.. المشدد 18 عاما لـ مستشار وزير التموين وعزله من منصبه

تهنئة عيد الفطر .. أجمل الرسائل ابعتها لكل حبايبك وعيد عليهم

3 أيام الصبح وبليل| تفاصيل مثيرة في واقعة فتاة البساتين

موضوعات متعلقة

4 مسلسلات تعلن عن أجزاء جديدة فى رمضان 2025.. تفاصيل

وفاء عامر تقيم حفلا دينيا فى منزلها وتحييه فرقة الجازولية

بسبب هنا الزاهد.. هشام ماجد يكشف حقيقة تشابه فيلمه الجديد بباربى

سمية الخشاب وأبطال مسلسل ب 100 راجل في ضيافة صدى البلد.. صور

ابن مدحت صالح يعود للغناء .. تفاصيل

رحلة 404 وليلة العيد.. 76 فيلمًا تتنافس في مهرجان أسوان لأفلام المرأة

مسلسل الحشاشين الحلقة 29.. عمر الخيام يقف أمام قبره ويتكلم عن الحياة

محمد إمام يكشف عن برومو فيلم اللعب مع العيال.. فيديو

ترشيحاتنا

مسئولون بريطانيون: حاليا لن يتم فرض قيود على صادرات الأسلحة إلى إسرائيل

حسام موافي يكشف أخطر أنواع الصداع.. فيديو

حمادة هلال وروجينا في سبوت لايت مع شيرين سليمان في عيد الفطر

تحويلات مرورية لتنفيذ مشروع مترو أنفاق محطة الملك الصالح بالقاهرة

خلال اتصال هاتفي.. الرئيس السيسي يهنئ نظيره التونسي بـ عيد الفطر

إحالة مسئولين وأطباء بمستشفى بركة السبع بالمنوفية للتحقيق


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لسه بيحبها.. 10 صور رومانسية جمعت بين أحمد العوضي وياسمين عبد العزيز

إصابات بالجملة في الزمالك| أزمات صحية لـ4 لاعبين .. ما موقف مباراته مع الاتحاد السكندري؟

مريم أوزرلي تشعل السوشيال ميديا بصور جديدة

مصر تواصل أعمال الإسقاط الجوي للمساعدات الإنسانية على شمال قطاع غزة

فيديو

مصر تواصل أعمال الإسقاط الجوي للمساعدات الإنسانية على شمال قطاع غزة

بعد أزمته مع محمد سلام.. موقف جديد مفاجئ لـ نجل بيومى فؤاد

آخر موعد لإخراج زكاة الفطر وما قيمتها وحكم من ينسى أو يتكاسل عنها

سقوط ميكروباص بالركاب في النيل .. تفاصيل حـ.ادث معدية بني سويف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: عدت ياعيد

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: الناتو في عامه الـ 75 يواجه أسوأ الصدمات

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: الجودة ومنتجات الألبان

خالد جمال

خالد جمال يكتب| أحمد العوضي البطل الشعبي الحقيقي لا البلطجي في "حق عرب"

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: من أنت ؟ ... رحلة اكتشاف الذات

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: رمضان.. العطاء والسعادة فى "تفطير الصائمين"

جمال القليوبي

جمال القليوبي يكتب: بدائل المخطط الاسرائيلي من غزة الي رام الله

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: وداعًا فتحي سرور

اﻟﻤﺰﻳﺪ