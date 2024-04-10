العاهل المغربي يصدر عفوًا عن 2079 شخصًا بمناسبة عيد الفطر

أصدر العاهل المغربي الملك محمد السادس، عفوًا عن 2079 شخصًا منهم معتقلون وموجودون في حالة سراح، ومحكوم عليهم من مختلف المحاكم المغربية.

وأوضحت وزارة العدل المغربية في بيان أمس الثلاثاء أن عدد من شملهم أمر العفو الملكي من الموجودين في حالة اعتقال بلغ 1809 نزلاء، فيما بلغ عدد من شملهم أمر العفو الملكي من الموجودين في حالة سراح 270 شخصًا.