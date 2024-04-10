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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بمناسبة عيد الفطر المبارك.. الرئيس الموريتاني يُقرر تخفيف عقوبة 110 سجناء

الرئيس الموريتاني
الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني

قرر الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، تخفيف عقوبة السجن لمدة عام، عن 110 سجناء، وذلك بمناسبة عيد الفطر المبارك.
وذكرت الرئاسة الموريتانية أنه بموجب مرسوم صادر تم منح تخفيض بمدة سنة نافذة من العقوبة السالبة للحرية، في حق 110 سجناء، وذلك بمناسبة عيد الفطر المبارك للعام الهجري 1445.
ووفقا للرئاسة الموريتانية يستثنى من هذا التخفيض المدانون بجرائم ذات صلة بالقتل العمد أو الإرهاب أو الاغتصاب، أو الاتجار بالأشخاص والممارسات الاستعبادية، أو تهريب المهاجرين أو التحريض على الكراهية والتمييز، أو اختلاس وتبديد المال العام، أو تزوير العملات، أو نقل أو استيراد أو تصدير، أو شراء، أو بيع، أو سمسرة أو حيازة المخدرات ذات الخطر البالغ والحرابة وتكوين جمعيات الأشرار.
وتحتفل موريتانيا اليوم /الأربعاء/ بأول أيام عيد الفطر المبارك، على غرار عدد من الدول الإسلامية والعربية.

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