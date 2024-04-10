عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

رئيس قوى عاملة النواب يهنئ الرئيس وشعب مصر وعمالها بعيد الفطر

صدى البلد

هنأ النائب عادل عبد الفضيل رئيس لجنة القوي العاملة بمجلس النواب ، رئيس النقابة العامة للعاملين بالمالية والضرائب والجمارك، باسمه وباسم عمال مصر بصفة عامة، وباسم 250 ألف عامل بالقطاعات الثلاثة بصفة خاصة، الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وشعب مصر العظيم والأمتين العربية والإسلامية، بمناسبة عيد الفطر المبارك، داعيا الله أن يجعله عيد خير على مصرنا الغالية، وأن يحفظ الله أمتنا من قوى الشر المتربصين بها.

كل الأماني الطيبة لمصر

وأعرب النائب "عبد الفضيل" عن تمنياته بأن يحمل العيد كل الأماني الطيبة لمصر وشعبها العظيم، داعيا الله عز وجل بمزيد من الازدهار والتقدم في سبيل مستقبل أفضل لمصر والمصريين تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في فترة رئاسته الجديدة ، يستكملون بها رؤاكم الحكيمة في بناء الجمهورية الجديدة التي نفخر جميعًا بإنجازاتها وبنجاحاتها التي تحققت بفضل توجيهاتكم.

وأكد رئيس قوى عاملة النواب في ختام تهنئته ،"ونحن نستقبل عيد الفطر المبارك إذ نستلهم منه المعاني وقيم الإثابة لتكون لنا دافعًا على البذل والعطاء لرفعة وطننا  الحبيب لغد مشرق، ويقف شعب وعمال مصر خلف القيادة السياسية  مجددين العهد لاستكمال مرحلة البناء والتنمية للوصول إلى الجمهورية الجديدة  تزامنا مع بدء السنة الحادية عشر في ظل حكم قيادتكم الرشيدة، وبناء الجمهورية الجديدة، التي تضمن حياة كريمة لكل المصريين.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

توقيت صلاة العيد .. اعرف موعد صلاة عيد الفطر في جميع المحافظات

رسائل تهنئة عيد الفطر .. أجمل برقيات التهاني يفرح بها الأهل والأحبة والأصدقاء

بث مباشر.. شعائر صلاة العيد من مسجد مصر بحضور الرئيس السيسي

أفضل دعاء للميت في العيد.. بـ12 كلمة تعايده الملائكة وتجعل عيده في الجنة أجمل

احذر.. فعل محرم يوم العيد عند الفجر نهى عنه رسول الله

كم عدد تكبيرات صلاة العيد ووقتها وهل يجوز تركها؟ وهذه أفضل صيغ التكبير

فرمان برازيلي.. موهوب الزمالك يطيح بأحلام إمام عاشور في أولمبياد باريس

من الإسكندرية لـ أسوان.. موعد صلاة عيد الفطر 2024

ترشيحاتنا

الرئيس السيسي يحضر خطبة العيد بمسجد مصر بالعاصمة الإدارية الجديدة.. بث مباشر

الرئيس السيسي يؤدي صلاة عيد الفطر المبارك بمسجد مصر الكبير بالعاصمة الإدارية الجديدة

وصول الرئيس السيسي لمسجد مصر الكبير بالعاصمة الإدارية لأداء صلاة العيد

تراجع جديد في أسعار الذهب اليوم.. وهذه قيمة عيار 21

متى يجب عليك تغيير إطار سيارتك.. أفضل النصائح قبل السفر

فستان جريء.. مريام فارس تشعل السوشيال ميديا بإطلالة أنيقة | شاهد


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فستان جريء.. مريام فارس تشعل السوشيال ميديا بإطلالة أنيقة | شاهد

كاجوال لافت.. هنا الزاهد تخطف الأنظار بجمالها | شاهد

نجوم الفن يحتفلون بالعرض الخاص لـ فيلم عالماشي .. صور

فستان جذاب.. هنا شيحة تستعرض جمالها | شاهد

فيديو

مجد القاسم: كنت أتمنى أكون مصري عشان انتخب السيسي

موعد صلاة عيد الفطر 2024 والساحات المخصصة للصلاة

الاختلاط بالساحات.. حكم صلاة النساء بجوار الرجال في العيد

أعلى راتب في العالم .. ليفربول يستعد لبيع محمد صلاح

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: عدت ياعيد

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: الناتو في عامه الـ 75 يواجه أسوأ الصدمات

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: الجودة ومنتجات الألبان

خالد جمال

خالد جمال يكتب| أحمد العوضي البطل الشعبي الحقيقي لا البلطجي في "حق عرب"

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: من أنت ؟ ... رحلة اكتشاف الذات

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: رمضان.. العطاء والسعادة فى "تفطير الصائمين"

جمال القليوبي

جمال القليوبي يكتب: بدائل المخطط الاسرائيلي من غزة الي رام الله

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: وداعًا فتحي سرور

اﻟﻤﺰﻳﺪ