شاهد.. بشار الأسد يؤدي صلاة عيد الفطر في جامع التقوى بدمشق

أدي الرئيس السوري بشار الأسد صلاة عيد الفطر في رحاب جامع التقوى بدمشق بحسب ما ذكرت الرئاسة السورية.
وكان الرئيسان بشار الأسد وعبد الفتاح السيسي تبادلا التهنئة بحلول عيد الفطر السعيد وذلك خلال اتصال هاتفي بينهما.
وبعث الرئيس الفريق بشار الأسد القائد العام للجيش والقوات المسلحة برسالة تهنئة إلي أبناء القوات المسلحة بمناسبة عيد الفطر السعيد متمنياً لهم دوام التوفيق والنجاح في أداء مهامهم وواجباتهم الوطنية سائلاً الله تعالى الرحمة والمغفرة لشهداء الوطن الأبرار والشفاء لجرحانا البواسل وأن ينعم على عائلاتهم بالصحة والخير.