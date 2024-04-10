عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

شاهد.. بشار الأسد يؤدي صلاة عيد الفطر في جامع التقوى بدمشق

بشار الأسد وصلاة
بشار الأسد وصلاة العيد

أدي الرئيس السوري بشار الأسد صلاة عيد الفطر في رحاب جامع التقوى بدمشق بحسب ما ذكرت الرئاسة السورية.

صلاة العيد في سوريا بحضور الأسد 

وكان  الرئيسان بشار الأسد وعبد الفتاح السيسي تبادلا التهنئة بحلول عيد الفطر السعيد وذلك خلال اتصال هاتفي بينهما.

وبعث الرئيس الفريق بشار الأسد القائد العام للجيش والقوات المسلحة برسالة تهنئة إلي أبناء القوات المسلحة بمناسبة عيد الفطر السعيد متمنياً لهم دوام التوفيق والنجاح في أداء مهامهم وواجباتهم الوطنية سائلاً الله تعالى الرحمة والمغفرة لشهداء الوطن الأبرار والشفاء لجرحانا البواسل وأن ينعم على عائلاتهم بالصحة والخير.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

توقيت صلاة العيد .. اعرف موعد صلاة عيد الفطر في جميع المحافظات

أفضل دعاء للميت في العيد.. بـ12 كلمة تعايده الملائكة وتجعل عيده في الجنة أجمل

دعاء يوم العيد مستجاب.. أدركه بـ 5 كلمات عن النبي يغفلها الكثيرون

كم عدد تكبيرات صلاة العيد ووقتها وهل يجوز تركها؟ وهذه أفضل صيغ التكبير

فرمان برازيلي.. موهوب الزمالك يطيح بأحلام إمام عاشور في أولمبياد باريس

احذر.. فعل محرم يوم العيد عند الفجر نهى عنه رسول الله

تنبيه من الأرصاد.. أمطار ورياح في أول أيام عيد الفطر المبارك

لعملاء «إنستا باي»| احذر هذا التصرف عند تحويل الأموال.. قد يتسبب في خسارة نقودك

ترشيحاتنا

خطيب المسجد الحرام في خطبة عيد الفطر: مناسبة كريمة للتصافي والمصالحة

لا ننساكم.. وزارة الخارجية توجه رسالة إلى أهالي غزة بمناسبة عيد الفطر

علامات قبول الطاعة بعد رمضان.. علي جمعة يكشف عنها

تعرف إلى أسعار العملات العربية والأجنبية في أول أيام العيد

خطبة عيد الفطر المبارك.. خطيب المسجد النبوي مهنئا: لا زالت أيامكم أعيادا

حفرة 3×3.. تشكيل لجنة لمعاينة موقع الحفر والتنقيب عن الآثار بعقار الشرابية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان العيد.. غادة عبد الرازق تثير الجدل بهذه الإطلالة| شاهد

في أول يوم العيد.. تحذير شديد من تناول الفسيخ

جمال شعبان يفجر مفاجأة عن فوائد تناول الترمس| تفاصيل

أبرزهم المسمار والحريف.. غياب 9 نجوم عن الأهلي والزمالك بمباراة القمة

فيديو

مجد القاسم: كنت أتمنى أكون مصري عشان انتخب السيسي

موعد صلاة عيد الفطر 2024 والساحات المخصصة للصلاة

الاختلاط بالساحات.. حكم صلاة النساء بجوار الرجال في العيد

أعلى راتب في العالم .. ليفربول يستعد لبيع محمد صلاح

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: عدت ياعيد

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: الناتو في عامه الـ 75 يواجه أسوأ الصدمات

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: الجودة ومنتجات الألبان

خالد جمال

خالد جمال يكتب| أحمد العوضي البطل الشعبي الحقيقي لا البلطجي في "حق عرب"

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: من أنت ؟ ... رحلة اكتشاف الذات

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: رمضان.. العطاء والسعادة فى "تفطير الصائمين"

جمال القليوبي

جمال القليوبي يكتب: بدائل المخطط الاسرائيلي من غزة الي رام الله

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: وداعًا فتحي سرور

اﻟﻤﺰﻳﺪ