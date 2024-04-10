شاهد.. خادم الحرمين يؤدي صلاة عيد الفطر بقصر السلام

أدى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود في قصر السلام بجدة، صباح الأربعاء، صلاة عيد الفطر المبارك.

وحضر الصلاة مع خادم الحرمين الشريفين، كل من الأمير خالد بن فهد بن خالد، والأمير منصور بن سعود بن عبدالعزيز، وجمع من الأمراء ، وعدد من كبار المسؤولين، وعقب الصلاة، تلقى خادم الحرمين الشريفين، التهاني والتبريكات بالعيد السعيد.

وكان ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، هو للآخر ادي صلاة عيد الفطر المبارك مع جموع المصلين في المسجد الحرام، وسط أجواء روحانية وإيمانية، وفرحة عامة بين عموم المصلين، بحضور عدد من الأمراء والمسؤولين.

وأمّ المصلين المستشار بالديوان الملكي إمام وخطيب المسجد الحرام الشيخ الدكتور صالح بن حميد، الذي أوصى المسلمين بتقوى الله وقال إن الودَّ بين الأخوة نعمة، والتواصلَ بينهم رحمة، والنعمة يزيدها الشكر، والبلاء يخففه الصبر، وعيدكم مبارك، وعيد مبارك لولاة الأمر خادم الحرمين الشريفين وولي العهد الأمين، وعيد مبارك لأهلنا وبلادنا وللمسلمين أجمعين.