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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

المحافظون يؤدون صلاة عيد الفطر المبارك بحضور القيادات التنفيذية والأمنية والدينية

صدى البلد

أدى المحافظون، صباح اليوم الإثنين، صلاة عيد الفطر المبارك، بحضور القيادات التنفيذية والأمنية والدينية.

ففي محافظة الجيزة، أدى المحافظ أحمد راشد صلاة عيد الفطر، يرافقه عدد من القيادات الأمنية والتنفيذية والدينية، من ساحة مسجد مصطفى محمود بمنطقة المهندسين بحي الدقي، بعد افتتاحها لاستقبال المصليين، عقب تخفيف الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا.

وجاءت خطبة العيد حول أداب الاحتفال بالأعياد وأهمية الأمن والأمان، الذي تنعم به الدولة وجهود الدولة للحد من مخاطر انتشار فيروس كورونا، والتي سمحت بعودة فتح الساحات أمام المواطنين، بعد إغلاقها ضمن الإجراءات الاحترازية.

وفي شمال سيناء.. أدى المحافظ الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة صلاة عيد الفطر المبارك في مسجد النصر بالعريش، يرافقه عدد من القيادات الأمنية والتنفيذية والدينية والشعبية، وأعضاء مجلسي الشيوخ والنواب بالعريش.

كما أدى الآلاف من أبناء المحافظة صلاة العيد في المساجد التي خصصتها مديرية الأوقاف للصلاة، وعقب الصلاة التقى المحافظ بالمواطنين وهنأهم بعيد الفطر المبارك.. مؤكدا استمرار عمل أجهزة المرافق والخدمات طوال أيام العيد.. مع التركيز على المرافق الخدمية والأجهزة الحيوية مثل الكهرباء والتموين والصحة ومرافق المياه والصرف الصحي والمرور.

ومن جانبه، أشار سكرتير عام المحافظة أسامة الغندور إلى تشكيل غرفة عمليات مركزية بديوان عام المحافظة برئاسته، وغرف عمليات فرعية بمجالس المدن برئاسة رئيس المجلس وربطها بغرفة عمليات المحافظة وباقي الأجهزة والمرافق لتلقي شكاوى المواطنين خلال فترة العيد والعمل على سرعة حلها.

وبدوره، أكد مدير عام مديرية أوقاف شمال سيناء الدكتور إبراهيم جمعة إبراهيم أن صلاة العيد أقيمت في 600 مسجد على مستوى مراكز ومدن المحافظة، وسط إجراءات احترازية مشددة؛ لمجابهة فيروس كورونا.

صلاة عيد الفطر المبارك

وفي جنوب سيناء.. أدى المحافظ خالد فودة، صلاة عيد الفطر المبارك، بمسجد الحق المبين بمدينة طور سيناء، وسط جموع المصلين، رافقه عدد من القيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة.
وقام المحافظ بعد الصلاة بتهنئة الحضور وتبادل التهاني ووزع العيدية على الأطفال الذين أدوا صلاة العيد.. وتسارع الأهالي والأطفال لالتقاط الصور التذكارية مع المحافظ.

وأكد المحافظ فتح جميع الحدائق والمتنزهات بجميع المدن بالمجان، خلال فترة عيد الفطر المبارك.

وفي قنا.. أدى المحافظ أشرف الداودي صلاة عيد الفطر المبارك بمسجد العارف بالله سيدي عبدالرحيم القنائي، وسط جموع غفيرة من أهالي المحافظة، بحضور عدد من القيادات الأمنية والتنفيذية والدينية.

وعقب انتهاء الصلاة.. استمع المحافظ إلى خطبة العيد التي ألقاها إمام وخطيب مسجد سيدي عبدالرحيم القنائي الشيخ محمد عبدالرازق، بعنوان "يوم الجائزة الكبرى".. ثم تبادل المحافظ ومرافقوه والمصلون التهنئة بمناسبة عيد الفطر المبارك.

وأعرب المحافظ عن تمنياته للمواطنين أن يكون عيدا سعيدا على الجميع، داعيا الله أن يحفظ مصر وشعبها من كل مكروه وسوء، وأن يعم الخير والرخاء لمصر ولأهالي المحافظة.

وأكد المحافظ أنه تم الانتهاء من كافة الاستعدادات لاستقبال عيد الفطر المبارك، من خلال خطة متكاملة للرقابة على الأسواق والحفاظ على النظافة العامة، وتشكيل غرفة عمليات رئيسية؛ لمتابعة احتفالات العيد على مدار الساعة، وكذلك تجهيز 3 آلاف و302 مسجد لإقامة شعائر صلاة العيد، إلى جانب رفع حالة الطواريء بالمستشفيات العامة والمركزية، ووقف إجازات الأطباء والممرضين والعاملين بالمرافق الحيوية، وكذلك الدفع بـ 85 سيارة إسعاف؛ للحفاظ على سلامة المواطنين في مناطق تجمعات الاحتفالات.

وفي الأقصر.. أدى المحافظ مصطفى ألهم، يرافقه عدد من القيادات التنفيذية والأمنية والدينية، صلاة عيد الفطر المبارك بساحة مسجد أبو الحجاج.

وتقدم المحافظ بالتهنئة لأهالي محافظة الأقصر وللشعب المصري بمناسبة حلول عيد الفطر، داعيا الله سبحانه وتعالى أن يكون عيدا سعيدا على الجميع، وأن يعيد هذه المناسبة المباركة على وطننا العزيز وعلى الأمتين العربية والإسلامية باليمن والخير والبركات، وأن يحفظ الله مصر من كل مكروه وسوء، متمنيا دوام السلام والخير على مصرنا الحبيبة.

 

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