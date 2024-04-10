تعد من أفضل الساعات الذكية وأحدثها في مصر التي أطلقها شركة شاومي الصينية الرائدة هي ساعة Redmi 3 Active التي تأتي بمواصفات جبارة وسعر رخيص جدا يبلغ حوالي 2000 جنيه مصري فقط.

ساعة ذكية ريدمي 3 اكتيف من شاومي أسود، شاشة LCD كبيرة 1.83 بوصة، مقاومة للماء بمقدار 5 أمبير، بطارية 12 يوم، تحديد المواقع العالمي + 100 وضع تمرين، مراقب ضربات القلب، تتبع اللياقة البدنية بمقياس كامل.

تتميز الشاشة الجديدة ذات الحجم الكبير جدًا مقاس 1,83 بوصة بالألوان القزحية والغنية وبالوضوح والرؤية المذهلة، مما يسمح لك برؤية كل التفاصيل بسرعة، بدءًا من إشعار الرسائل حتى بيانات التمرين. يوفّر الزجاج عالي القوّة المقوّس ذو الأبعاد 2,5 مظهرًا أكثر أناقة ومقاومة أفضل للتلف.

كما يوجد أكثر من 200 وجه ساعة يسمح لك بتغيير المظاهر حسب رغبتك. من السهل إذًا إظهار شخصيتك الفريدة بمجرّد رفع يدك.

بأقل من ربع سعر Apple Watch..أحدث ساعة سمارت من شاومي|بمواصفات خيالية

قم بتوصيل الساعة بهاتفك الذكي من خلال البلوتوث. يمكن الرد على المكالمات الهاتفية على الساعة بنقرة واحدة فقط. سواء كنت تعمل أو تمارس التمارين الرياضية، يمكنك رفع يدك للرد على المكالمات الهاتفية بطريقة مميزة وأكثر ملاءمة.



كما يوجد أكثر من 100 وضع للرياضة

10 أوضاع للأنشطة الرياضية الاحترافية: الركض في الخارج، وممارسة التمارين على آلة المشي، وركوب الدراجة في الخارج، والمشي، والتجوال لمسافات طويلة، والركض على المسارات، والمشي لمسافات طويلة، والتمارين على آلة التمارين البيضاوية، والتجديف، والقفز بالحبل.



يمكنك ارتداء ساعتك طوال الوقت سواء كنت تستمتع ببعض الأنشطة في المياه الضحلة أو أثناء الغطس الحر. تصنيف مقاومة المياه* حتى ضغط 5 جو، لاستخدام يومي خالٍ من القلق.



يراقب معدل نبضات قلبك على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع، حتى تتمكن من رؤية التغييرات بنظرة سريعة. سيتم إرسال التنبيهات عندما يكون معدل نبضات قلبك مرتفعًا، مما يوفّر الحماية لصحتك على مدار الساعة.

