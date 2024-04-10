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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

ميرنا نور الدين تهنئ متابعيها على طريقة مسلسل الحشاشين

صدى البلد

هنأت الفنانة ميرنا نور الدين متابعيها عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام خلال خاصية الأستوري.

 

وشاركت ميرنا نور الدين صورة لها من تصوير مسلسل الحشاشين.

وعلقت: كل سنة وأنتم طيبين وبخير".

حرصت الفنانة ميرنا نور الدين على توجيه رسالة لشكر لفريق عمل مسلسل الحشاشين وعلى رأسهم نجم المسلسل كريم عبد العزيز بعد النجاح الكبير الذى حققه هذا الموسم.

وكتبت ميرنا على صفحتها الرسمية بموقع الصور الشهير انستجرام: بعد سنتين تصوير .. خلصت حكاية "دنيا زاد" هتوحشني جدا .. بتمني من كل قلبي انه يكون دور خفيف علي قلوبكم
-كل الشكر للمخرج المميز المبدع دكتور بيتر ميمي علي ايمانه وثقته ودعمه ليا
-شكراً للمؤلف العظيم أستاذ عبد الرحيم كمال علي ايمانه الكبير بيا اتشرفت بالشغل معاك جدا
-شكراً لشركة الإنتاج سينرجي علي اختيارها ليا لتجسيد شخصية "دنيا زاد" ، وشكراً للمتحدة 
-شكر كبير للنجم الكبير كريم عبد العزيزعلي مساعدته وكلامه وثقته فيا انبسطت واتشرفت بالشغل معاك جدا
مبروك لكل صناع هذا العمل المهم الضخم، اتشرفت اني كنت جزء من المسلسل الحشاشين، وإلي اللقاء في العمل المقبل ان شاء الله ، الحمدلله

 

 

 

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