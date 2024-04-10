الرئيسان السوري والعراقي يؤكدان ضرورة وقف العدوان المستمر على غزة

تلقى الرئيس العراقي الدكتور عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الأربعاء ، اتصالاً هاتفياً من الرئيس السوري بشار الأسد بمناسبة عيد الفطر المبارك.

وجرى، خلال الاتصال الهاتفي، تبادل التهاني والتبريكات، حيث أعرب الرئيس ونظيره السوري عن أطيب التمنيات في المزيد من التقدم والازدهار للشعبين.

كما تم التأكيد على ضرورة تعزيز العلاقات الثنائية وتطويرها بما يخدم مصلحة البلدين في مختلف المجالات.

وأشار رئيس العراق إلى أهمية استقرار سوريا وحفظ أمنها بما يحقق تطلعات الشعب السوري في العيش بسلام ووئام.

كما شدد الرئيسان على ضرورة وقف العدوان المستمر على غزة، وإغاثة الشعب الفلسطيني ، وأهمية أن يتحمل المجتمع الدولي مسؤولياته القانونية والأخلاقية.