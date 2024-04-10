مابين 11 و13 أبريل.. خبير الزلازل الهولندي يثير المخاوف من جديد

نشاط زلزالي كبير..

حذر خبير الزلازل الهولندي المثير للجدل فرانك هوغربيتس من وقوع زلزال كبير خلال الفترة بين 11 و13 أبريل الجاري، إلا أنه لم يكشف مكان حدوثه.

و عبر حسابه في «إكس» نشر هوغربيتس تحذيراً صادراً من معهد يرأسه حول أبحاث لرصد الهندسة بين الأجرام السماوية المتعلقة بالنشاط الزلزالي، بشأن وقوع زلزال كبير في الأيام القليلة القادمة، وقال: «تأهبوا من 11 إلى 13 أبريل».

وبحسب التحذير، فإن التقارب القريب لأربعة اقترانات كوكبية في الفترة من 9 إلى 11 أبريل، يمكن أن يؤدي إلى حدوث نشاط زلزالي كبير في الفترة من 11 إلى 13 أبريل تقريبا.

يأتي ذلك التحذير في أعقاب وقوع زلزال بلغت قوته 7 درجات بمقياس ريختر قرب تايوان (الأربعاء) الماضي، ما دفع سلطات الجزيرة واليابان والفلبين إلى تحذير