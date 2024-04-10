عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

"سيدة الأقصى".. قومي المرأة يطلق مسابقة فنية للتعبير عن معاناة الفلسطينيات

صدى البلد

أعلنت لجنة الفنون والآداب بالمجلس القومي للمرأة، عن إطلاق مسابقة فنية تعبر عن معاناة المرأة الفلسطينية تحت عنوان (سيدة الأقصى - صمود ونضال) في مجالات (الرسم، الحفر، التصوير الزيتي، والنحت)، وذلك بالتعاون مع نقابة الفنانين التشكليين والمعهد العالي للنقد الفني بأكاديمية الفنون.

وقالت الدكتورة رانيا يحيي عضوة المجلس ومقررة اللجنة، في تصريح لها اليوم "الأربعاء"، إن المسابقة تستهدف تقديم رسالة تضامن مع المرأة الفلسطينية عبر تسليط الضوء على معاناتها في ظل العدوان الإسرائيلي من خلال الفنون التي تعتبر لغة عالمية تتجاوز الحدود واللغات.


وأشارت إلى أن شروط الترشح للمسابقة تتضمن أن يكون الترشح في مجال واحد فقط من المجالات الأربعة السابقة من خلال الصفحة الرسمية للمجلس على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة به والموقع الرسمي للمجلس، مع مراعاة ملء استمارة بالمعهد العالي للنقد الفني وتسليم السيرة الذاتية، وألا يقل سن المتقدم عن 18 سنة فيما فوق، وأن يقوم المتسابق بتقديم عمل فني واحد، و أن يكون العمل إبداعي أصيلا لصاحبه (غير منقول أو مقتبس من عمل أخر ولم يفز به في أي مسابقة)، وأن تكون اللوحة الفنية مجهزة بكافة مشتملاتها للعرض والتعليق وأن تكون الأعمال المنحوته جاهزة للعرض.

وأوضحت أن أخر موعد لتسليم الأعمال الفنية يوم الأحد الموافق 5 مايو المقبل، ويتم تسليم الأعمال بمقر المعهد العالي للنقد الفني بأكاديمية الفنون بالهرم ماعدا يومي الجمعة والسبت وسيتم إعلان النتيجة خلال مايو المقبل.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أفضل دعاء للميت في العيد.. بـ12 كلمة تعايده الملائكة وتجعل عيده في الجنة أجمل

دعاء يوم العيد مستجاب.. أدركه بـ 5 كلمات عن النبي يغفلها الكثيرون

فستان جريء.. مريام فارس تشعل السوشيال ميديا بإطلالة أنيقة | شاهد

كيفية صلاة عيد الفطر في البيت للرجال والنساء فردا وجماعة؟.. بـ5 خطوات

%25.. انخفاض أسعار اللحوم والمواد التموينية في أول أيام عيد الفطر

تنبيه من الأرصاد.. أمطار ورياح في أول أيام عيد الفطر المبارك

المالية تطرح 50 مليون جنيه من «الفكة» بمناسبة عيد الفطر

أمطار تضرب تلك المحافظات.. ماذا قالت الأرصاد عن حالة الطقس أول أيام العيد؟

ترشيحاتنا

جابر الخواطر.. الرئيس السيسي يفرح قلوب أسر الشهداء باحتفال عيد الفطر المبارك |تفاصيل

دعاء للميت أول يوم العيد .. ردده تجعل قبره روضة من الجنة

دعاء عيد الفطر .. أدعية مستجابة رددها عقب كل صلاة

البنك المركزي: 2.3 تريليون جنيه ائتمان محلي بالعملة الأجنبية في أكتوبر الماضي

بيسرق الحسابات وبينصب على المعارف.. سقوط هاكر الفيس بوك بالإسكندرية

كورنيش مطروح حاجة تانية.. الأهالي يحتفلون بعيد الفطر على الشواطئ


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل حواوشي الرنجة| جديدة وغير تقليدية

مصطفى شعبان مثقف.. هاجر أحمد تعلق على دورها في المعلم

من القاهرة لسيناء.. المواطنون يحتفلون بعيد الفطر في كل شوارع مصر.. صور

درة تبهر متابعيها بإطلالتها لاستقبال العيد| شاهد

فيديو

مجد القاسم: كنت أتمنى أكون مصري عشان انتخب السيسي

موعد صلاة عيد الفطر 2024 والساحات المخصصة للصلاة

الاختلاط بالساحات.. حكم صلاة النساء بجوار الرجال في العيد

أعلى راتب في العالم .. ليفربول يستعد لبيع محمد صلاح

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: عدت ياعيد

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: الناتو في عامه الـ 75 يواجه أسوأ الصدمات

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: الجودة ومنتجات الألبان

خالد جمال

خالد جمال يكتب| أحمد العوضي البطل الشعبي الحقيقي لا البلطجي في "حق عرب"

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: من أنت ؟ ... رحلة اكتشاف الذات

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: رمضان.. العطاء والسعادة فى "تفطير الصائمين"

جمال القليوبي

جمال القليوبي يكتب: بدائل المخطط الاسرائيلي من غزة الي رام الله

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: وداعًا فتحي سرور

اﻟﻤﺰﻳﺪ