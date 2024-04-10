غرب مدينة رفح.. إصابة عدد من الفلسطينيين لهذا السبب

أفادت وسائل إعلام فلسطينية بوقوع إصابات جراء سقوط صناديق المساعدات على فلسطينين غرب مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

كانت القوات المسلحة الأردنية نفذت في وقت سابق - بمناسبة عيد الفطر المبارك - أضخم عملية إنزال جوي لمساعدات على قطاع غزة.

وذكرت القوات المسلحة الأردنية في بيان لها : عملية الإنزال الجوي على غزة تعد نوعية وتم تنفيذها بواسطة 14 طائرة بمشاركة دول شقيقة وصديقة من بينهم مصر والإمارات على شمال وجنوب قطاع غزة

وبلغ عدد عمليات الإنزال الجوي التي نفّذتها القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي خلال الفترة ما بين 3 وحتى 8 ابريل 32 إنزالاً جوياً، تضمنّت ملابس ومساعدات غذائية وإنسانية، مستهدفة مواقع في شمال قطاع غزة