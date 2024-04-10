عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ جنوب سيناء يوجه بضرورة تحقيق السيولة المرورية خلال أيام عيد الفطر

صدى البلد

وجه محافظ جنوب سيناء خالد فوده، بضرورة تحقيق السيولة المرورية والانضباط سواء علي الطرق الخارجية بين المدن والطرق الداخلية بكل مدينة، والحفاظ علي الممتلكات العامة، واستمرار فتح مراكز العمليات الفرعية وربطها مع الشبكة الوطنية للطوارئ بطور سيناء وشرم الشيخ طوال أيام عيد الفطر المبارك.


جاء ذلك خلال متابعة المحافظ اليوم الأربعاء مع رؤساء المدن، استعدادات المدينة لاستقبال عيد الفطر المبارك عبر الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة. 


وهنأ المحافظ رؤساء المدن والمواطنين بمناسبة عيد الفطر المبارك، موجها بفتح كافة الشواطئ والحدائق العامة والمتنزهات للمواطنين وزوار المحافظة، ونشر مظاهر البهجة والسرور بين جموع المواطنين وزوار المحافظة.


وأثنى المحافظ علي دور الشبكة الوطنية، لافتا إلى أن الشبكة الموحدة تعمل على ربط كافة عناصر الطوارئ والمرافق الحيوية كهيئات الإسعاف والرعاية الصحية، وقطاعات البترول والكهرباء، وأجهزة النجدة، والمرور والحماية المدنية، عن طريق مركز رئيسي وغرفة عمليات متخصصة لتلقي بلاغات الطوارئ بأنواعها المختلفة من المواطنين والتعامل السريع معها، لتفادي تفاقم الأزمات.
 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أفضل دعاء للميت في العيد.. بـ12 كلمة تعايده الملائكة وتجعل عيده في الجنة أجمل

مصدر مصري مسئول ينفي وجود مقترح أمريكي لقيام مصر بتفتيش النازحين إلى شمال غزة

دعاء يوم العيد مستجاب.. أدركه بـ 5 كلمات عن النبي يغفلها الكثيرون

النور هيرجع يقطع| الحكومة تعلن عودة تخفيف أحمال الكهرباء.. تعرف على المواعيد

فستان جريء.. مريام فارس تشعل السوشيال ميديا بإطلالة أنيقة | شاهد

مهددان بالحبس.. إحالة ماجد المصري وأيتن عامر للنيابة

بيان عاجل لحكومة حماس بشأن جرائم الاحتلال في أول أيام عيد الفطر

كيفية صلاة عيد الفطر في البيت للرجال والنساء فردا وجماعة؟.. بـ5 خطوات

ترشيحاتنا

أول أيام عيد الفطر.. كامل الوزير يتابع انتظام العمل بمرافق النقل والمواصلات

هل يجوز صيام الست من شوال قبل قضاء أيام رمضان

صحة غزة: ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على القطاع لـ 33482 شهيدا

لانشات إنقاذ وشرطة نسائية.. خطة أمن الجيزة لتأمين احتفالات عيد الفطر

حماس ترفض المقترح الأمريكي لوقف إطلاق النار في غزة وتعرض البديل

السفارة الروسية في القاهرة تهنئ الشعب المصري بعيد الفطر المبارك


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد تناول الكعك والفسيخ| 3 مشروبات صحية تساعد على الهضم

طريقة عمل حواوشي الرنجة| جديدة وغير تقليدية

مصطفى شعبان مثقف.. هاجر أحمد تعلق على دورها في المعلم

من القاهرة لسيناء.. المواطنون يحتفلون بعيد الفطر في كل شوارع مصر.. صور

فيديو

ليس زلزالًا| تحذير غريب من الخبير الهولندي لمرضى الحساسية خلال عيد الفطر

مجد القاسم: كنت أتمنى أكون مصري عشان انتخب السيسي

موعد صلاة عيد الفطر 2024 والساحات المخصصة للصلاة

الاختلاط بالساحات.. حكم صلاة النساء بجوار الرجال في العيد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: عدت ياعيد

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: الناتو في عامه الـ 75 يواجه أسوأ الصدمات

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: الجودة ومنتجات الألبان

خالد جمال

خالد جمال يكتب| أحمد العوضي البطل الشعبي الحقيقي لا البلطجي في "حق عرب"

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: من أنت ؟ ... رحلة اكتشاف الذات

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: رمضان.. العطاء والسعادة فى "تفطير الصائمين"

جمال القليوبي

جمال القليوبي يكتب: بدائل المخطط الاسرائيلي من غزة الي رام الله

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: وداعًا فتحي سرور

اﻟﻤﺰﻳﺪ