محافظ جنوب سيناء يوجه بضرورة تحقيق السيولة المرورية خلال أيام عيد الفطر

وجه محافظ جنوب سيناء خالد فوده، بضرورة تحقيق السيولة المرورية والانضباط سواء علي الطرق الخارجية بين المدن والطرق الداخلية بكل مدينة، والحفاظ علي الممتلكات العامة، واستمرار فتح مراكز العمليات الفرعية وربطها مع الشبكة الوطنية للطوارئ بطور سيناء وشرم الشيخ طوال أيام عيد الفطر المبارك.



جاء ذلك خلال متابعة المحافظ اليوم الأربعاء مع رؤساء المدن، استعدادات المدينة لاستقبال عيد الفطر المبارك عبر الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة.



وهنأ المحافظ رؤساء المدن والمواطنين بمناسبة عيد الفطر المبارك، موجها بفتح كافة الشواطئ والحدائق العامة والمتنزهات للمواطنين وزوار المحافظة، ونشر مظاهر البهجة والسرور بين جموع المواطنين وزوار المحافظة.



وأثنى المحافظ علي دور الشبكة الوطنية، لافتا إلى أن الشبكة الموحدة تعمل على ربط كافة عناصر الطوارئ والمرافق الحيوية كهيئات الإسعاف والرعاية الصحية، وقطاعات البترول والكهرباء، وأجهزة النجدة، والمرور والحماية المدنية، عن طريق مركز رئيسي وغرفة عمليات متخصصة لتلقي بلاغات الطوارئ بأنواعها المختلفة من المواطنين والتعامل السريع معها، لتفادي تفاقم الأزمات.

