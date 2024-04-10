محافظ المنوفية: أبناء مصر شركاء في هذا الوطن تجمعهم الوحدة الوطنية والتآخي

أكد محافظ المنوفية إبراهيم أبو ليمون أن أبناء مصر شركاء في هذا الوطن تجمعهم الوحدة الوطنية والتآخي والتراحم.



جاء ذلك خلال استقبال محافظ المنوفية اليوم/الأربعاء/ نيافة الأنبا بنيامين مطران المنوفية والقس رأفت لوقا راعى الكنيسة الإنجيلية لتقديم التهنئة بعيد الفطر المبارك.



وأكد المهنئون أن تلك الزيارات واللقاءات المتبادلة في كافة المناسبات الدينية والاجتماعية تعكس وحدة الصف وروح المحبة والأخوة بين عنصري الأمة مسلميها ومسيحيها في ظل قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، وثمنوا جهود محافظ المنوفية المبذولة في تبني وتنفيذ العديد من الخطط التنموية والخدمية بشتى القطاعات الحيوية من أجل الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لمواطني المحافظة، فضلاً عن تقديم أوجه الدعم اللازم والتواصل المباشر مع كافة فئات المجتمع.

