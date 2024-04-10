بإطلالة لافتة.. عبير صبري تثير الجدل على السوشيال ميديا في عيد الفطر

حرصت الفنانة عبير صبري علي تهنئة متابعيها بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام.

وشاركت عبير صبري صورة لها بإطلالة مثيرة وبيجامة ستان هاي ستومك ومعتمدة علي الميكب الهادي الذي أبرز جمال وجهها.

وكتبت عبير صبري:"كل سنة وانتم طيبين، عيد سعيد عليكم ياحلوين".

عيد الفطر هو الجائزة الكبرى التي يمنحها الله عز وجل للصائمين، بعد انقضاء شهر رمضان المبارك فهنيئا للفائزين في هذا الشهر في الدنيا والآخرة، وأيام العيد لا شك أنها أيام لعب ولهو وصلة للأرحام، فيجب في هذه الأيام أن لاننسى ذكر الله سواء بالدعاء او الاستغفار أو التهليل.

ودعاء العيد يشغل بال كثير من المسلمين، وونرصد في هذا التقرير بعض الأدعية المقتبسة من السنة النبوية..

اللهم لك الحمد على أن بلغتنا شهر رمضان، اللهم تقبل منا الصيام والقيام، وأحسن لنا الختام، اللهم اجبر كسرنا على فراق شهرنا، وأعده علينا أعواما عديدة وأزمنة مديدة، واجعله شاهدا لنا لا علينا، اللهم اجعلنا فيه من عتقائك من النار، واجعلنا فيه من المقبولين الفائزين".

"إلهي يا معطي من تشاء ومانع من تشاء، إلهي فاعطنا اللطف والرحمة، وامنع عنا البطش والنقمة، وامدد لنا من لدنك رزقا حلالا بمعرفتك وطاعتك، إلهي لك صمنا شهرك الذي فضلت واستخلصت لنفسك، وجعلته أجرا للمؤمنين وغفرانا للمذنبين، إلهي وقد أفطرنا بفطرك السعيد الذي أمرتنا فيه بالمودة وصلة الرحم ودوام الصلاة واستتباع الذكر والإكثار منه، يا من بذكرك تطمئن القلوب الخائفة، وبكلامك تستقر العقول الراجفة، غفرانك اللهم غفرانك عن آثامنا الموبقة، وعن أخطائنا المغرقة، فما من غافر وما من عاف سواك، إلهي واكتبنا مع من مننت عليهم بجناتك الوارفة، وأدم علينا نعمك وعطاياك الكافية، يا من لا تخفى عليه خافية، بحقك على عبادك يا أكرم الأكرمين، يا رحمن يا رحيم".