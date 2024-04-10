جريمة مروعة.. عراقي ينهي حياة شقيقه لهذا السبب

قتل عراقي على يد أخيه في محافظة السليمانية، في الوقت الذي نفذ 30 شخصا آخرين هجوما مسلحا على منزل بمحافظة أربيل.

ونقلت "بغداد اليوم" عن مصدر أمني ،قوله إن "شخصا اقدم على اطلاق النار على شقيقه نتيجة خلافات عائلية ضمن قضاء سيد صادق في محافظة السليمانية".

واشار المصدر الي أن اطلاق النار اسفر عن مقتل الأخ؛ حيث قامت الاجهزة الامنية بطويق مكان الحادث ونقلت جثة القتيل إلى الطب العدلي وفتحت تحقيقا في الحادث".

وفي السياق ذاته، أوضح المصدر أن "اكثر من 30 شخصا نفذوا هجوما عشائريا مسلحا على منزل بمنطقة طوبزاوا في محافظة أربيل".