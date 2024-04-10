عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

جريمة مروعة.. عراقي ينهي حياة شقيقه لهذا السبب

ارشيفي
ارشيفي

 

قتل عراقي على يد أخيه في محافظة السليمانية، في الوقت الذي  نفذ 30 شخصا آخرين هجوما مسلحا على منزل بمحافظة أربيل.

ونقلت "بغداد اليوم" عن مصدر أمني ،قوله إن "شخصا اقدم على اطلاق النار على شقيقه نتيجة خلافات عائلية ضمن قضاء سيد صادق في محافظة السليمانية".

واشار المصدر الي أن اطلاق النار اسفر عن مقتل الأخ؛ حيث قامت الاجهزة الامنية بطويق مكان الحادث ونقلت جثة القتيل إلى الطب العدلي وفتحت تحقيقا في الحادث".

وفي السياق ذاته، أوضح المصدر أن "اكثر من 30 شخصا نفذوا هجوما عشائريا مسلحا على منزل بمنطقة طوبزاوا في محافظة أربيل".

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

النور هيرجع يقطع| الحكومة تعلن عودة تخفيف أحمال الكهرباء.. تعرف على المواعيد

دعاء يوم العيد مستجاب.. أدركه بـ 5 كلمات عن النبي يغفلها الكثيرون

مصدر مصري مسئول ينفي وجود مقترح أمريكي لقيام مصر بتفتيش النازحين إلى شمال غزة

فستان جريء.. مريام فارس تشعل السوشيال ميديا بإطلالة أنيقة | شاهد

مهددان بالحبس.. إحالة ماجد المصري وأيتن عامر للنيابة

كيفية صلاة عيد الفطر في البيت للرجال والنساء فردا وجماعة؟.. بـ5 خطوات

بيان عاجل لحكومة حماس بشأن جرائم الاحتلال في أول أيام عيد الفطر

بفستان العيد.. غادة عبد الرازق تثير الجدل بهذه الإطلالة| شاهد

ترشيحاتنا

"فرحة عيد الفطر".. "صدى البلد" ترصد احتفالات المواطنين بمصر الجديدة|فيديو

لكسر حصار متوقع.. تايوان تعلن إجراء مناورات عسكرية كبرى قريبا

بأقل من ربع سعر Apple Watch.. أحدث ساعة سمارت من شاومي|بمواصفات خيالية 

الأوقاف تعلن خطبة الجمعة المقبلة «الاستقامة والمداومة على الطاعة».. وتفتتح 16 مسجدا

دعاء العيد.. كلمات من السنة النبوية مأثورة عن الصحابة

أول أيام عيد الفطر.. كامل الوزير يتابع انتظام العمل بمرافق النقل والمواصلات


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رفقة البغبغان.. كارمن سليمان تثير الجدل بصورها| شاهد

كوبرا الحلقة الأخيرة.. هل تشارك مي عز الدين في الجزء الثاني؟

بعد تناول الكعك والفسيخ| 3 مشروبات صحية تساعد على الهضم

طريقة عمل حواوشي الرنجة| جديدة وغير تقليدية

فيديو

ليس زلزالًا| تحذير غريب من الخبير الهولندي لمرضى الحساسية خلال عيد الفطر

مجد القاسم: كنت أتمنى أكون مصري عشان انتخب السيسي

موعد صلاة عيد الفطر 2024 والساحات المخصصة للصلاة

الاختلاط بالساحات.. حكم صلاة النساء بجوار الرجال في العيد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: عدت ياعيد

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: الناتو في عامه الـ 75 يواجه أسوأ الصدمات

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: الجودة ومنتجات الألبان

خالد جمال

خالد جمال يكتب| أحمد العوضي البطل الشعبي الحقيقي لا البلطجي في "حق عرب"

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: من أنت ؟ ... رحلة اكتشاف الذات

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: رمضان.. العطاء والسعادة فى "تفطير الصائمين"

جمال القليوبي

جمال القليوبي يكتب: بدائل المخطط الاسرائيلي من غزة الي رام الله

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: وداعًا فتحي سرور

اﻟﻤﺰﻳﺪ