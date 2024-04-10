بالجلابية البيضا .. ظهور لافت لـ أفشة مع ابنه

شارك نجم الأهلي محمد مجدي أفشة صورة جديدة له عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام خلال خاصية الاستوري.

وظهر أفشة في الصورة رفقة ابنه الصغير بجلباب ٱبيض من صلاة العيد.

علق خالد الغندور، نجم الزمالك السابق، علي أن محمد مجدي «أفشة»،لاعب النادي الأهلي، غير مؤثر مع منتخب مصر.



وقال خالد الغندور في تصريحات تلفزيونية : "أفشة، مع منتخب مصر غير مؤثر، هو ومحمد شريف»، مضيفًا: «أفشة، ممكن تلاقيه في مباراة الزمالك متفوق، لأن الزمالك يلعب كرة هجومية ولاعبيه غير ملتزمين دفاعيًا، لذلك يجد أفشة، مساحات كبيرة ويستلم الكرة بدون ضغط".

وأضاف: "أفشة، مش قوي دفاعيًا ولكن يجيد تمرير الكرة بشكل جيد لو مش مضغوط عليه".



وأشار: " حسين الشحات، لاعب الأهلي حتى الآن لم يثبت أنه لاعب دولي هو لاعب دوري»، مضيفًا: «من الطبيعي أن يفوز الأهلي ببطولة دوري أبطال أفريقيا كل عام، لضعف مستوى الفرق المشاركة في البطولة ".