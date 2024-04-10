مباحثات هاتفية لأردوغان وتبون.. اتفاق جزائري تركي على تحرك مشترك يخص فلسطين

تلقي الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، مكالمة هاتفية من نظيره التركي رجب طيب أردوغان

ووفقا لقناة الجزائر الدولية، تبادل الرئيسان التهاني بمناسبة عيد الفطر المبارك راجين للشعبين الشقيقين المزيد من الرقي والازدهار

كما تطرق الزعيمان بالمناسبة ذاتها إلى جودة العلاقات الجزائرية التركية ومستواها العالي والمتميز

واستعرض أيضا الرئيسان خلال هذه المكالمة الأوضاع في قطاع غزة وحلّلا المستجدات ليتفقا على مواصلة دعم الجهود الثنائية المشتركة إلى حين حصول دولة فلسطين المحتلة على العضوية الكاملة في هيئة الأمم المتحدة.

وفي نهاية المكالمة توجه الرئيس التركي بشكره لرئيس تبون على هذا المسعى مقدرا عاليا مواقف الجزائر ومبادئها تجاه القضية الفلسطينية والمجهودات المبذولة على مستوى مجلس الأمن الدولي.