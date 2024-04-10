الري: رفع درجة الاستعداد بجميع أجهزة الوزارة خلال إجازة عيد الفطر المبارك

تواصل أجهزة وزارة الموارد المائية والري، متابعة موقف مناسيب وتصرفات المياه وحالة الجسور بالترع والمصارف والحالة الفنية لمحطات الرفع بمختلف المحافظات خلال إجازة عيد الفطر المبارك.

يأتي ذلك فى ضوء توجيهات الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى برفع درجة الاستعداد بجميع أجهزة الوزارة خلال إجازة عيد الفطر المبارك، وتفعيل غرف الطوارئ بكافة المحافظات، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان حسن سير العمل بكافة الإدارات على مستوى الجمهورية لضمان توفير الاحتياجات المائية اللازمة لكافة المنتفعين.

وصرح سويلم بأن العاملين بالوزارة متواجدون فى مواقعهم بنظام النوبتجيات ، لضمان وصول المياه لكافة المنتفعين وتنفيذ اعمال مناوبات الرى والموازنات على الترع ، ومتابعة المناسيب والتصرفات بالمصارف ، وتشغيل محطات الرفع والمرور الدورى عليها للإطمئنان على الحالة الفنية للمحطات والإصلاح الفورى لأى أعطال ، مع التنسيق المستمر بين أجهزة مصلحة الرى وهيئة الصرف ومصلحة الميكانيكا والكهرباء لضمان استقرار المناسيب عند مواقع مص وطرد المحطات وتأمين احتياجات مياه الشرب خلال إجازة العيد.