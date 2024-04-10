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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

جامعة ألمانية تلغي عرض عمل لباحثة أمريكية بسبب تأييدها لفلسطين

صدى البلد

أثارت جامعة كولونيا الجدل بإلغاء عرض الأستاذية المرموقة للفيلسوفة الأمريكية الرائدة نانسي فريزر. وجاء القرار بعد أن وقعت فريزر على رسالة أعربت فيها عن التضامن مع الفلسطينيين وأدانت العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة.

وكان من المقرر أن تتولى فريزر، الأستاذة في المدرسة الجديدة للأبحاث الاجتماعية في نيويورك، منصب أستاذية ألبرتوس ماغنوس 2024، وهو منصب زائر مُنح لها في عام 2022. ومع ذلك، سحبت الجامعة دعوتها بسبب مخاوف بشأن موقف فريزر العلني من إسرائيل. - الصراع الفلسطيني .

ووقعت فريزر ومئات الأكاديميين الآخرين على الرسالة التي تحمل عنوان "الفلسفة من أجل فلسطين" في نوفمبر 2023 بعد هجمات حماس على إسرائيل. وبينما يزعم أنصار فريزر أن منصبها كأستاذة لا علاقة له بالصراع، بررت الجامعة قرارها بالادعاء بأن آراء فريزر تقوض حق إسرائيل في الوجود وتضفي الشرعية على أعمال العنف ضد البلاد.

وانتقد زملاؤهم الأكاديميون خطوة الجامعة، ونددوا بها باعتبارها محاولة لخنق النقاش الأكاديمي حول إسرائيل وفلسطين. يجادلون بأن مؤهلات فريزر الأكاديمية لا ينبغي أن تطغى عليها آراؤها السياسية.

ردًا على هذا الجدل، أدانت فريزر ما أسمته "المكارثية الفلسفية"، متهمة الجامعة بإسكات الأصوات المعارضة تحت ستار دعم المصالح اليهودية. وشددت على ضرورة التمييز بين انتقاد الحكومة الإسرائيلية ومعاداة السامية، مؤكدة أن هويتها اليهودية لا تمنعها من التحدث علنًا ضد السياسات الإسرائيلية.

أثار إلغاء دعوة فريزر غضبًا بين الأوساط الأكاديمية، حيث وصفت الرئيسة المؤقتة للمدرسة الجديدة، دونا إي. شلالا، القرار بأنه "شائن" و"مهين". وشدد شلالا على التزام الجامعة التاريخي بالحرية الأكاديمية والتبادل الفكري، وحث جامعة كولونيا على إعادة النظر في موقفها.

ومع تطور النقاش، تظل فريزر ثابتة في التزامها بالمشاركة الأكاديمية، وتعهدت بإلقاء محاضراتها المقررة في المدرسة الجديدة وأماكن أخرى في ألمانيا. ويسلط الحادث الضوء على التعقيدات المحيطة بالحرية الأكاديمية والتعبير السياسي، ما يثير تساؤلات حول حدود المعارضة داخل المؤسسات الأكاديمية.

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