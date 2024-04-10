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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الحوثيون وفصائل المقاومة يقدمون تعازيهم لزعيم حماس

صدى البلد

تدفقت التعازي من مختلف الفصائل في جميع أنحاء الشرق الأوسط على إسماعيل هنية، زعيم حركة حماس، في أعقاب الحادث المأساوي الذي تعرض له أفراد عائلته. وتأتي عبارات التعاطف في أعقاب "المجزرة الوحشية" التي استهدفت أبناء هنية وأحفاده، مما يؤكد التضامن مع القضية الفلسطينية وسط التوترات المستمرة في المنطقة.

وشددت حركة الحوثي، ومقرها اليمن، على أهمية التضحيات التي قدمها أفراد عائلة هنية، مؤكدة أن مثل هذه التضحيات تعزز عزيمة الشعب الفلسطيني في مواجهة العدوان الإسرائيلي.

وأشادت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين بهنية باعتبارها رمزا للقيادة الفلسطينية، مؤكدة التزامه بالنضال من أجل الحرية وتقرير المصير.

من ناحية أخرى، أدانت حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية الاعتداء على عائلة هنية، ووصفته بأنه دليل على يأس العدو في مواجهة المقاومة. وشددوا على صمود الشعب الفلسطيني وقادته الذين يواصلون تقديم التضحيات من أجل القضية.

ويؤكد تدفق الدعم لهنية وإدانة الهجوم على التوترات والصراعات المستمرة في المنطقة، حيث تتجمع الفصائل المختلفة خلف القضية الفلسطينية وسط التحديات والأعمال العدائية المستمرة.

 

 

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