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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

جانتس يتوقع حربا طويلة في غزة.. وتورط مثير لأطفال المرحلة الإعدادية

صدى البلد

في بيان صدر مؤخرًا لوسائل الإعلام، توقع وزير الحرب الإسرائيلي بيني جانتس صراعًا طويل الأمد ضد حماس في غزة، وأشار إلى أن الأولاد الموجودين حاليًا في المدارس الإعدادية يمكن أن يجدوا أنفسهم متورطين في الحرب المستمرة. وتسلط تصريحات جانتس الضوء على الطبيعة المستمرة لعدوان إسرائيل ضد حماس.

وأكد جانتس على طبيعة الصراع التي طال أمدها، قائلاً: "إن القتال ضد حماس سيستغرق وقتاً". وتشير تعليقاته إلى واقع مزعج بالنسبة لجيل الشباب، وتشير إلى احتمال استمرار الأعمال العدائية في المستقبل.

وعلى الرغم من اعترافه بقدرة حماس على الصمود، أكد جانتس أن القدرات العسكرية للجماعة قد تدهورت بشكل كبير. وقال: "من الناحية العسكرية، حماس مهزومة"، مشيراً إلى القضاء على مقاتليها أو إخفاءهم وشل قدراتها العملياتية.

ويعكس بيان جانتس التزام إسرائيل الثابت بمعالجة التهديدات الأمنية التي تشكلها حماس، حتى في الوقت الذي تتوقع فيه حملة طويلة وشاقة. وتقدم تصريحات الوزير نظرة ثاقبة حول النظرة الإستراتيجية لإسرائيل وتصميمها على مواجهة وتحييد التهديدات الصادرة من غزة.

باختصار، تشير تصريحات بيني جانتس إلى استعداد إسرائيل لصراع طويل الأمد مع حماس في غزة، مع التأكيد أيضًا على نجاح الجيش في إضعاف قدرات الحركة.  

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