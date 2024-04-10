أسامة الأزهري يروي تفاصيل علاقته بالشيخ المنصوراوي ويحبس دموعه

روى الدكتور أسامة الأزهري، تفاصيل علاقته بالشيخ علي محمود المنصوراوي صاحب فيديو "خليك ذوق.. خليك محمدي"، وهو يحبس دموع عينه.

وأوضح اليوم الأربعاء: "تشرفت بلقاءوه مرة فى ساحته باسوان، وملأ قلبي حبا وانا بعيد عنه، ولما روحت وسلم على احتضنى فترة طويلة وشعرت أن طاقة منه تجاهي ".

وأضاف: "وبعد وفاته زرت الساحة، فجاءت ابنته ترحب بي، وقالت إنى كنت اقول لوالدى اننا نحب نستضيفك، فقال لنا هو مشغول لكنه سياتى قريبا، وفعلا حضرت فى ذكرى الاربعين الخاصة به".



وتابع: "الشيخ المنصوراوى، إنسان محمدي صاحب طاقة إيجابية كبيرة، مفيش ناس بينهم مشاكل الا لما ينفض هذا مجرد وصولهم عنده، وكلمة (خليك ذوق خليك محمدى)، فهى رسالة مؤثرة حبيت اشارك بيها الناس فى برنامجي الرمضاني"

