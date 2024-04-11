اعتقال 5 أشخاص إثر احتجاج أمام وزارة الدفاع البريطانية لمنع بيع الأسلحة لإسرائيل

اعتقلت الشرطة البريطانية 5 أشخاص للاشتباه في تسببهم بأضرار، الأربعاء، إثر رش مقر وزارة الدفاع في لندن بالطلاء الأحمر احتجاجاً على مواصلة بريطانيا بيع الأسلحة لإسرائيل.

وقالت شرطة العاصمة لندن إن عناصر شرطة النقل الذين تم تكليفهم متابعة احتجاج في وسط لندن نفذوا الاعتقالات الخمسة بعد رصدهم "مجموعة من الأشخاص يرشون الطلاء على مبنى".

وأضافت عبر منصة "إكس": "لن نتسامح أبداً مع الأشخاص الذين يتسببون بأضرار إجرامية للمباني تحت ستار الاحتجاج".

وجاءت الاعتقالات بعد ساعات فقط من توجيه الشرطة اتهامات لثلاثة أشخاص بارتكاب جرائم تتعلق بالنظام العام لتنظيمهم احتجاجاً مؤيداً للفلسطينيين أمام منزل زعيم حزب العمال المعارض كير ستارمر في لندن.