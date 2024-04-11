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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مفاجأة لجماهير الأهلي في تعويض غياب محمد هاني أمام زد الليلة

صدى البلد

كشف الإعلامي أحمد حسن عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، عن اختيار اللاعب عمر كمال لتعويض غياب اللاعب محمد هاني أمام زد الليلة.

وكتب أحمد حسن: "عمر كمال الأقرب لتعويض غياب محمد هاني أمام زد الليلة".

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة فريق زد في المباراة المؤجلة من الجولة الثامنة من بطولة دوري NILE.

موعد مباراة الأهلي وزد في دوري NILE

من المتوقع أن تُقام مباراة الأهلي وزد في تمام السابعة مساء اليوم، على استاد السلام، ضمن المباراة المؤجلة بينهما من الجولة الثامنة من دوري NILE.

ويسعى المارد الأحمر بقيادة مديره الفني السويسري مارسيل كولر لتحسين النتائج على المستوى المحلي، بعد تحقيق الفوز على البنك الأهلي بأربعة أهداف مقابل ثلاثة، وتعادله مع إنبي بهدفين لكل فريق الأسبوع الماضي.

القناة الناقلة لمباراة الأهلي وزد

تنقل قناة “أون تايم سبورت” مباراة الأهلي وفريق زد الليلة، حيث تمتلك حقوق بث دوري NILE بشكل حصري.

وسيتم تقديم استوديو تحليلي قبل المباراة وبعدها على القناة، يضم نجوم الكرة والمحللين لتقديم تحليل شامل لفرص كل فريق في الفوز بالمباراة وحصد النقاط الثلاث.

يحتل الأهلي المركز العاشر في جدول ترتيب أندية الدوري، برصيد 18 نقطة، بينما يحتل فريق زد إف سي المركز الخامس برصيد 24 نقطة.

 

 

 

 

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