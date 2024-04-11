120 متطوعًا بالشباب والرياضة يشاركون في تنظيم احتفالية عيد الفطر بحضور الرئيس السيسي

شارك متطوعو وزارة الشباب والرياضة في احتفالية عيد الفطر المبارك بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع أبناء وأسر شهداء الجيش والشرطة وذلك بمسجد ساحة مصر بالعاصمة الإدارية الجديدة.



وذكرت الوزارة - في بيان اليوم /الخميس/ - أن فريق متطوعي وزارة الشباب والرياضة الإدارة المركزية لتنمية الشباب، الإدارة العامة للبرامج التطوعية والكشفية، البالغ عددهم 120 متطوعا وضعوا اللمسات التنظيمية خلال فعاليات اليوم التي شارك فيها عدد من الوزراء والشخصيات العامة والإعلامية والرياضية.



و شهدت الترتيبات عدة أيام للظهور بهذا الشكل المشرف تناولت تأهيل وتدريب المتطوعين توزيع الأدوار، والتدريب على كافة المهام والاستعدادات لتقسيم فريق العمل وتنظيم منطقة الألعاب حتى يخرج الحدث بهذا الشكل اللائق وتنال الإشادة من جميع الحضور.



ومع إنتهاء الفعاليات قام الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بتوجيه الشكر لهم على المجهود المبذول لنجاحهم في تنظيم الحدث الذي ضم العديد من الفقرات.



يذكر أن فريق متطوعي وزارة الشباب والرياضة شارك في العديد من الفعاليات الهامة التي تنظمها الدولة المصرية سواء كانت رياضة أو دولية أو محلية.