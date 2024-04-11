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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

متى يبدأ صيام الستة البيض وما ثوابه؟.. مفتي الجمهورية يوضح

مفتي الجمهورية
مفتي الجمهورية

كشف الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، عن موعد صيام الستة من شوال، بالإضافة إلى ثوابها.

وقال شوقي علام خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق، ببرنامج 'كل يوم فتوى'، والمذاع على قناة صدى البلد، إن صيام الستة البيض له ثواب عظيم وصيام رمضان والست البيض تعادل عاما كاملا وفقا لقول النبي: 'من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر'.وتابع: صيام رمضان والست البيض من شوال ما يقارب من 36 يوم، والحسنة بعشر أمثالها أي أنها تعادل صيام 360 يوما وهي مقاربة لعدد أيام العام.


وأوضح المفتي، أن هناك رأيان حول صيام الست البيض من شوال، حيث يرى فريق من العلماء أن صيام الست البيض أمر واجب وهي تبدأ من اليوم الثاني من شهر شوال حتى نهايته.

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