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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

جنرال أمريكي يحذر: روسيا تعوض خسائرها في أوكرانيا بسرعة

صدى البلد

في شهادة أمام لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ، حذر الجنرال كريستوفر كافولي، القائد الأعلى للولايات المتحدة في أوروبا والقائد الأعلى لحلف شمال الأطلسي في القارة، المشرعين من تعويض روسيا السريع للخسائر الفادحة في ساحة المعركة في أوكرانيا.

ووفقا لكافولي، تمكنت روسيا من تجديد قدراتها العسكرية بشكل أسرع مما كان متوقعا، متجاوزة قوتها قبل الحرب. وشدد على أن الجيش الروسي نما بنسبة 15 في المائة منذ غزو أوكرانيا، حيث يبلغ قوام القوات الحالية على الخطوط الأمامية 470 ألف جندي، مقارنة بـ 360 ألف جندي. وشدد كافولي على أن إعادة تشكيل القوات تشكل تهديدًا كبيرًا لأمن أوكرانيا واستقرارها.

وعلى الرغم من الجهود المستمرة لتقديم المساعدة لأوكرانيا، حذر كافولي من أن البلاد لا تزال تعتمد بشكل كبير على الدعم الخارجي، وخاصة من الولايات المتحدة، للحصول على الإمدادات العسكرية الحيوية مثل قذائف المدفعية وصواريخ الدفاع الجوي الاعتراضية. وحذر من أن الفشل في مواصلة دعم أوكرانيا قد يؤدي إلى عواقب وخيمة، بما في ذلك احتمال خسارة البلاد بسبب العدوان الروسي.

وتسلط شهادة كافولي الضوء على ضرورة قيام الكونجرس بالتحرك بشأن حزم المساعدات المتوقفة لأوكرانيا، مع تصاعد الضغوط لمعالجة الوضع المتصاعد في المنطقة. وتأتي تحذيرات الجنرال وسط مخاوف متزايدة بشأن القدرات العسكرية الروسية وتأثيرها المحتمل على أمن أوروبا الشرقية.

ومع استمرار المناقشات في الكابيتول هيل بشأن تقديم المساعدات لأوكرانيا، أكد كافولي على الأهمية الحاسمة للدعم المستمر لجهود الدفاع في البلاد. وأكد أنه لا يمكن المبالغة في خطورة الوضع، حيث تمتد التداعيات المحتملة إلى ما هو أبعد من أوكرانيا لتؤثر على المنطقة الأوروبية الأوسع.

 

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