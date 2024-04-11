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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إسرائيل تدين الأمم المتحدة بسبب تراكم المساعدات في معبر كرم أبو سالم

صدى البلد

أثارت السلطات الإسرائيلية مخاوف بشأن تراكم شاحنات المساعدات عند معبر كرم أبو سالم، حيث تنتظر الأمم المتحدة محتويات حوالي 600 شاحنة على جانب غزة من المعبر.

وطالب منسق أعمال الحكومة في المناطق الأمم المتحدة بالتأخير، مشيرًا إلى أنه على الرغم من الجهود المبذولة لتمديد ساعات العبور وزيادة الطاقة الاستيعابية، يجب على الأمم المتحدة الوفاء بمسؤولياتها في جمع المساعدات. وأكد منسق أعمال الحكومة في المناطق أن الاختناقات التي تسببت في التأخير لم تكن في الجانب الإسرائيلي.

ويأتي هذا التطور وسط تصاعد الضغوط الدولية على إسرائيل لتعزيز إيصال المساعدات إلى غزة الواقعة تحت الحصار. وردا على ذلك، أعلن الجيش الإسرائيلي عن خطط لبناء معبر شمالي جديد لتسهيل توصيل المساعدات إلى المنطقة.

وفي الوقت الحالي، تأتي شاحنات المساعدات المتجهة إلى غزة من مصر وتخضع للتفتيش من قبل السلطات المصرية والإسرائيلية قبل التوجه إلى المعبر. وبمجرد تطهيرها، يُسمح للشاحنات بالدخول إلى غزة، حيث تقوم منظمات مثل الهلال الأحمر الفلسطيني أو وكالة غوث وتشغيل اللاجئين التابعة للأمم المتحدة (الأونروا) بتوزيع البضائع على المدنيين المحتاجين.

 

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