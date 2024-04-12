الولايات المتحدة تعقد ندوة بشأن فرص استخراج الليثيوم في تشيلي

تعقد الولايات المتحدة الأمريكية ندوة بشأن فرص استخراج الليثيوم وتطوير القيمة المضافة في تشيلي وذلك في 14 مايو المقبل.

وجاء على الموقع الرسمي لوزارة الخارجية الأمريكية أن سفيرة الولايات المتحدة لدى تشيلي برناديت م. ميهان، ووزير الاقتصاد نيكولاس جراو سيستضيفان ندوة من أجل استكشاف المزيد من الفرص الجديدة المرتبطة باستخراج الليثيوم وتطوير سلسلة القيمة في تشيلي.

وأوضحت الخارجية الأمريكية أن تشيلي هي موطن لنصف احتياطيات الليثيوم القابلة للاستخدام في العالم وهي ثاني أكبر منتج لليثيوم في العالم.

وأشارت إلى أن حكومة تشيلي أعلنت مؤخرا عن فرص جديدة لمستثمري القطاع الخاص في استكشاف الليثيوم واستغلاله. توجد فرص للدخول في شراكة مع الكيانات القائمة المملوكة للدولة أو القيام باستثمار خاص بالكامل.



وأوضحت أنه خلال الندوة سيقدم خبراء من الحكومة التشيلية شرحا لاستراتيجية الليثيوم الوطنية الجديدة، وطلب المعلومات، وعملية تقديم العطاءات للشركات المهتمة بالاستثمار في صناعة الليثيوم في تشيلي.