إسرائيل تفتح معبراً لدخول المساعدات إلى غزة الليلة

في تطور حديث، أكدت إسرائيل لسكاي نيوز البريطانية قرارها بفتح معبر الليلة لتسهيل دخول شاحنات المساعدات إلى غزة. وبحسب المتحدث باسم مكتب تنسيق أعمال الحكومة في المناطق، وهو الكيان الإسرائيلي المسؤول عن تنسيق المساعدات الإنسانية لغزة، فإن المعبر سيكون بجوار إيريز.

ويأتي هذا القرار وسط الجهود المستمرة لتقديم المساعدة التي تشتد الحاجة إليها لغزة، ومن المقرر أيضًا فتح ميناء أشدود أمام المساعدات الإنسانية في الأيام المقبلة. ويأتي هذا الإعلان بعد مباحثات بين الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، تم خلالها نقل نية فتح المعبر والميناء الجديد.

وتكتسب هذه الخطوة أهمية خاصة حيث تعرض المعبر الأصلي بين إسرائيل وغزة في إيريز لأضرار جسيمة خلال القتال الذي دار في 7 أكتوبر. ونتيجة لذلك، من المتوقع أن يتم توجيه المساعدات عبر نقطة عبور غير رسمية تم إنشاؤها حديثًا، مما يسلط الضوء على الحاجة الملحة لتقديم الإغاثة الإنسانية إلى المنطقة.