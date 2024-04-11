روما يفوز على ميلان 1 ــ 0.. وبنفيكا على مارسيليا 2-1 في الدوري الأوروبي

حقق فريق روما فوزا ثمينا على مضيفه ميلان بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم/الخميس/ على ملعب "سان سيرو" في ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم.



وسجل هدف روما والمباراة الوحيد اللاعب جينالوكا مانشيني في الدقيقة 17 من عمر اللقاء.

ويقام لقاء العودة يوم الخميس المُقبل على ملعب /الأوليمبيكو/ معقل فريق روما لتحديد المتأهل لنصف النهائي.



وفِي مباراة أخرى أقيمت في نفس التوقيت وفي ذهاب نفس الدور، حقق فريق بنفيكا البرتغالي فوزا على ضيفه مارسيليا بهدفين مقابل هدف.



وسجل هدفي بنفيكا كل من رافا سيلفا في الدقيقة 16 وانخيل دي ماريا في الدقيقة 52، بينما أحرز أوباميانج هدف مارسيليا الوحيد في الدقيقة 67 من عمر المباراة.



ويقام لقاء العودة يوم الخميس المُقبل على ملعب /فيلودروم/ معقل فريق مارسيليا.