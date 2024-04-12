صباح البلد يرصد احتفالات عيد الفطر في القاهرة

كشفت أوركيد سامي مذيعة صدي البلد عبر تقرير على قناة صدي البلد في برنامج صباح البلد مع الناس عن الأغنية التي تذكرهم بالعيد و كيف يقضون العيد.

كما كشفت نورهان عادل مذيعة صدى البلد خلال تقرير مع الناس عن ماذا يفضلون من الكحك و البيتيفور و العدية.

سعدنا بيها بيخليها ذكرى جميلة لبعد العيد" واحدة من أشهر وأجمل أغانى العيد التى كنا نرددها دائما فى طفولتنا، لكنها من أشهر الأغانى التى فهمها جيل الثمانينيات والتسعينيات بشكل خاطئ، حيث اعتقد الكثيرون أن كلمات الأغنية تقول "سعد نبيهة بيخليها ذكرى جميلة لبعد العيد"

وتختلف احتفالات العيد عند جيل الثمانينيات والتسعينيات عن العيد حالياً فى الخروجات والعيدية والملابس الجديدة

هناك العديد من الأغاني القديمة التي ترتبط بالعيد ونشر البهجة والمحبة، ومن أبرزها ما يلي:

أغنية ليلة العيد من أشهر الأغاني التي قدمتها أم كلثوم، ومنحت عليها نيشان الكمال من الدرجة الثالثة، ويعود أصل الأغنية إلى كلمات بائع متجول سمعته أم كلثوم يقول «يا ليلة العيد آنستينا»، فطلبت أغنية بهذه الكلمات، فكتبها الشاعر أحمد رامي ولحنها رياض السنباطي.

تعتبر اغنية أهلا بالعيد، من أشهر الأغاني، وأحبها إلى قلوب الأطفال والكبار أيضا، فكلماتها بسيطة ومبهجة، غنتها المطربة صفاء أبو السعود، ومن كلمات عبد الوهاب محمد وألحان جمال سلامة.



وأغنية عيود عيود من أغاني عيد الفطر القديمة العُمانية، وغنتها المطربة هدى الخنبشية، لتصبح واحدة من أشهر أهم الأغنيات في سلطنة عُمان والخليج لاستقبال عيد الفطر المبارك.

أغنية أيام العيد، غنتها المطربة اللبنانية فيروز احتفالا بقدوم العيد، والأغنية من كلمات وألحان الأخوين الرحباني.



أغنية كل عام وأنتم بخير للمطرب السعودي طلال مداح، من كلمات الشريف منصور وألحان محمد المغيص، التي ما زالت تحتل الصدارة بين أغاني العيد التي تبث البهجة والحنين في النفوس في السعودية.

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