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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أمريكا تقيّد حركة دبلوماسيها في إسرائيل بسبب مخاوف أمنية‎

صدى البلد

فرضت الولايات المتحدة، الخميس، قيودا على حركة دبلوماسييها في إسرائيل بسبب مخاوف أمنية، وفق ما أعلنت سفارتها، وسط تزايد المخاوف من رد إيراني على الضربة الإسرائيلية التي استهدفت قنصلية طهران في دمشق.

وقالت السفارة في إشعار "بدافع الحذر الشديد، يُمنع موظفو الحكومة الأمريكية وأفراد عائلاتهم من السفر الشخصي" خارج مناطق تل أبيب والقدس وبئر السبع "حتى إشعار آخر".

وأضافت "البيئة الأمنية لا تزال معقدة ويمكن أن تتغير سريعا، اعتمادا على الوضع السياسي والأحداث الأخيرة".

وبحسب "فرانس برس"، لم تذكر السفارة سبب هذا التحذير الجديد الذي يأتي بعد أكثر من ستة أشهر على الحرب في قطاع غزة.

وتوعد مسؤولون إيرانيون يتقدمهم المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية آية الله علي خامنئي، بأن إسرائيل سوف "تنال العقاب" بعد الهجوم على قنصلية طهران في دمشق في الأول من أبريل والذي حملت إسرائيل مسؤوليته.

ودمر الهجوم القنصلية الإيرانية وأدى إلى مقتل 16 شخصا، وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان.

ونعى الحرس الثوري الإيراني سبعة من أفراده في الهجوم، بينهم ضابطان كبيران.

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