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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد تحذيرات العالم الهولندي.. زلزال عنيف يضرب تركيا || تفاصيل

ارشيفي
ارشيفي

 

سجلت محطات الرصد زلزالا عنيفا بقوة 4.1 درجة علي مقياس ريختر علي بعد 28 كم من مدينة ملاتيا التركية في تمام الساعة 8:44:27 بتوقيت تركيا.

وكان  خبير الزلازل الهولندي المثير للجدل فرانك هوغربيتس حذر من وقوع زلزال كبير خلال الفترة بين 11 و13 أبريل الجاري، إلا أنه لم يكشف مكان حدوثه.

و عبر حسابه في «إكس» نشر هوغربيتس تحذيراً صادراً من معهد يرأسه حول أبحاث لرصد الهندسة بين الأجرام السماوية المتعلقة بالنشاط الزلزالي، بشأن وقوع زلزال كبير في الأيام القليلة القادمة، وقال: «تأهبوا من 11 إلى 13 أبريل».

 

وبحسب التحذير، فإن التقارب القريب لأربعة اقترانات كوكبية في الفترة من 9 إلى 11 أبريل، يمكن أن يؤدي إلى حدوث نشاط زلزالي كبير في الفترة من 11 إلى 13 أبريل تقريبا.

يأتي ذلك التحذير في أعقاب وقوع زلزال بلغت قوته 7 درجات بمقياس ريختر قرب تايوان (الأربعاء) الماضي، ما دفع سلطات الجزيرة واليابان والفلبين إلى تحذير

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بعد تحذيرات العالم الهولندي.. زلزال عنيف يضرب تركيا || تفاصيل

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