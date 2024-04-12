لبنان يتخذ إجراءات قاسية ضد النازحين السوريين.. ما هي

أصدرت السلطات المحلية اللبنانية عددا من الإجراءات المشددة ضد النازحين السوريين في بلدية عمشيت حيث باشرت عناصر من الشرطة والحرس التشددّ في تطبيق القرارات عبر سلسلة من الإجراءات شملت إقفال محلات تعمل بصورة غير قانونية وحجز دراجات نارية.

جاء ذلك إنفاذاً للقرارات الصادرة عن وزير الداخلية والبلديات اللبنانية القاضي بسام المولوي، وبناءً على القرار الصادر عن رئيس بلدية عمشيت أنطوان عيسى حول موضوع النازحين السوريين.

كما أبلغت الشرطة البلدية عدداً من مالكي الأبنية وجوب أخذ العلم بضرورة إخلائها لمن لا تتوافر لديهم كافة شروط الاستخدام أو السكن المعمول بها وفق القوانين المرعية الإجراء