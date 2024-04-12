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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أمطار رعدية تضرب السعودية في ثالث أيام عيد الفطر

ارشيفي
ارشيفي

توقعت الأرصاد السعودية اليوم  استمرار هطول هطول أمطار رعدية خفيفة إلى متوسطة مسبوقة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الرياض ونجران وجازان وعسير والباحة ومكة المكرمة.

وبحسب توقعات المركز الوطني للأرصاد، فإنه لا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من مرتفعات تلك المناطق، وكذلك على أجزاء من منطقة الجوف.

وتنشط الرياح السطحية التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من منطقتي المدينة المنورة والشرقية.

وكانت المنطقة الشرقية قد شهدت أعلى كمية هطول أمطار بأول أيام عيد الفطر المبارك، حيث سجلت 12 محطة رصد هطول أمطار كانت أعلاها في محطة الجبيل – القاعدة البحرية بـ3.8 ملم، تلتها محطة الجبيل – جزيرة جنة بـ2.6 ملم، ثم الجبيل – حرس حدود منيفة بـ2.4 ملم.

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