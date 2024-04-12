حركة حماس تنعي نجل أحد قادتها بعد غارة الاحتلال على مدينة طوباس



نعت حركة المقاومة الفلسطينية حماس الشهيد القسامي المجاهد محمد رسول عمر دراغمة، نجل الشهيد القيادي عمر دراغمة، الذي ارتقى صباح يوم الجمعة بعملية اغتيال جبانة نفذها الاحتلال في مدينة طوباس"

وكانت وسائل إعلام فلسطينية أفادت في وقت سابق بإستشهاد مسؤول عمليات الشرطة في محافظة شمال غزة ونجله بعد قصف منزلهما في مخيم جباليا".

فيما زعم جيش الاحتلال مقتل مسؤول امني كبير بحماس الجيش الإسرائيلي مقتل "مسؤول الأمن الداخلي بِحماس في منطقة جباليا شمالي غزة" في غارة جوية.

وكانت قد أشارت حماس الى، إن الهدف الإسرائيلي من وراء تكرار هذه الاستهدافات، خلق حالة من الفوضى والفلتان، ومضاعفة الأزمة الإنسانية، وعرقلة تقديم الخدمات للمواطنين.

وتتواصل المعارك الضارية بين المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال وسط قطاع غزة، بعد إطلاق الجيش الإسرائيلي عملية عسكرية بالمنطقة، وذلك في اليوم الـ189 للحرب.

فيما أعلنت حركة المقاومة الفلسطينية تمسكها بمطالبها المعلنة لإبرام اتفاق، وفي مقدمتها عودة النازحين إلى ديارهم وانسحاب الجيش الإسرائيلي من القطاع.

وفي تداعيات الحرب المستمرة على غزة المحاصرة، تتأهب إسرائيل لضربة انتقامية محتملة من إيران، ورجح مسؤولون أميركيون أنها باتت وشيكة وقد تكون “أكبر من المعتاد