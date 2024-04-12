دماء الشهداء وقود يحرق الصهاينة.. حماس تتوعد الاحتلال بعمليات انتقامية

أكدت حركة المقاومة الفلسطينية حماس أن المقاومة الباسلة في الضفّة المحتلّة ستتواصل وتتصاعد وتزداد حضوراً وتأثيراً، مشددة علي أن دماء شهداء الشعب الفلسطيني في الضفة وغزة وكل ربوع فلسطين ستكون الوقود الذي سيحرق الصهاينة ويحطّم أوهامهم بالبقاء على هذه الأرض المباركة.

كما جددت الدعوة لكافّة مجاهدي وأبناء فلسطين لمواصلة مهاجمة أهداف جيش الاحتلال و عصابات المستوطنين والتصدّي لعدوانهم وجرائمهم، والإثخان فيهم بكل الوسائل المتاحة.

وكانت حركة المقاومة الفلسطينية حماس نعت الشهيد القسامي المجاهد محمد رسول عمر دراغمة، نجل الشهيد الأسير القيادي عمر دراغمة، الذي ارتقى صباح يوم الجمعة بعملية اغتيال جبانة نفذها الاحتلال في مدينة طوباس"

وأفادت وسائل إعلام فلسطينية - في وقت سابق- بإستشهاد مسؤول عمليات الشرطة في محافظة شمال غزة ونجله بعد قصف منزلهما في مخيم جباليا".



فيما زعم جيش الاحتلال مقتل مسؤول امني كبير بحماس الجيش الإسرائيلي مقتل "مسؤول الأمن الداخلي بِحماس في منطقة جباليا شمالي غزة" في غارة جوية.