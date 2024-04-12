عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

"الأوبرا" تنظم حفلا على مسرح الجمهورية بمناسبة اليوم الوطني لليونان.. الاثنين المقبل

صدى البلد

تنظم دار الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتورة لمياء زايد، حفلا في السابعة مساء يوم /الاثنين/ المقبل على مسرح الجمهورية، تحت عنوان "موسيقي الريبيتيكو في مصر"، بمناسبة اليوم الوطني لدولة اليونان، وذلك بالتعاون مع سفارتها بالقاهرة وقطاع العلاقات الثقافية الخارجية. 


وذكرت دار الأوبرا المصرية - في بيان اليوم /الجمعة/ - أن الحفل يأتي ضمن خطط وزارة الثقافة الهادفة إلى مد جسور التواصل مع مختلف دول العالم، ويشارك فيه كل من المغنين زخاريا كارونيس، وسافريا ماريولا، ودينيا كوروسي بمصاحبة أوركسترا من 10 عازفين تحت إشراف ثوماس قسطانتينو.


ونوهت الأوبرا إلى أن برنامج الحفل يتضمن تقديم موسيقى الريبيتيكو الشهيرة التي تعد نمطا من الموسيقى الشعبية اليونانية ذات الطابع الرمزي والأيديولوجي والفني القوي، مشيرة إلى أن موسيقى الريبيتيكو أدرجت عام 2017 في القائمة الممثلة للتراث الثقافي غير المادي اليوناني بمنظمة اليونسكو.
 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

400 جنيه|الذهب يخالف التوقعات ثالث أيام العيد.. وهذا سعر عيار 21 الآن

موعد تطبيق التوقيت الصيفى وعودة تخفيف أحمال الكهرباء

31 مليون جنيه.. ضربة جديدة لتجار الدولار بالسوق السوداء

رسميا الآن ثالث أيام العيد| الدولار يتراجع 3 جنيهات من أعلى سعر

التنمية المحلية: مواعيد جديدة لغلق المحال بدءا من الاثنين القادم

دول كبرى تسعى لمنع ضربة طهران المتوقعة لـ إسرائيل

بـ«توب» مكشوف الصدر.. جورجينا تثير ضجة على انستجرام بهذه الإطلالة|شاهد

3 أضعاف| حالات مضاعفة سعر متر التصالح في مخالفات البناء.. تبدأ من 250 جنيها

ترشيحاتنا

«حيتان السكر والزيت»| القصة الكاملة لـ قضية رشوة التموين بـ58 مليون جنيه

قرار جديد بخصوص المحال العامة الإثنين المقبل.. عقوبة للمخالفين

نتنياهو يعقد اليوم مشاورات مهمة تحسبا لهجوم إيراني محتمل

علامة فارقة في الحرب.. مشعل يعلق علي مقتل أبناء وأحفاد إسماعيل هنية

هجوم خطير.. أبل تحذر مستخدميها في 92 دولة

فرنسا تدعو رعاياها للامتناع عن السفر إلى إيران وإسرائيل


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سعر ساعة عمرو دياب في الجونة يثير ضجة| رقم خرافي

طريقة عمل الشاورما في الصينية بأسهل الخطوات

بعد أكلات العيد الدسمة|7 مشروبات صحية للتخلص من السموم في الجسم

بسبب تحدي التيك توك.. العثور على جثة مصاصة دماء في كنيسة بإيطاليا

فيديو

دوللي شاهين: نجمة شهيرة هددتني بعلاقاتها وآذتني.. تفاصيل

دوللي شاهين عن سر اختفائها: بدور على عمل يضيفلي| خاص

هدي الإتربي: «العتاولة» مسلسل الشارع .. وحقق أعلى مشاهدات في رمضان

بلقيس فتحي تطرح أحدث أغانيها "أحاول أغير"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ندى عصام

د. ندى عصام تكتب : الثقة النارية .. كيف تشعل ثقتك بنفسك؟

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الفلسفة.. نجاح من قلب الفشل

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: عدت ياعيد

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: الناتو في عامه الـ 75 يواجه أسوأ الصدمات

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: الجودة ومنتجات الألبان

خالد جمال

خالد جمال يكتب| أحمد العوضي البطل الشعبي الحقيقي لا البلطجي في "حق عرب"

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: من أنت ؟ ... رحلة اكتشاف الذات

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: رمضان.. العطاء والسعادة فى "تفطير الصائمين"

اﻟﻤﺰﻳﺪ