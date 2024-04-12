مظاهرة لعائلات الأسرى الإسرائيليين أمام مقر تابع للسفارة الأمريكية بتل أبيب

نظمت أسر الأسرى الإسرائيليين في غزة مظاهرة أمام مقر تابع للسفارة الأمريكية بتل أبيب في محاولة مستمرة من العائلات للضغط باتجاه إتمام صفقة لتبادل الأسرى مع المقاومة، وفق ما ذكرت صحف عبرية.

يأتي ذلك فيما أظهر استطلاع جديد للرأي أن نظرة الجمهور الإسرائيلي إلى مستقبل الاحتلال لا تزال سلبية، وهو الاتجاه الذي تفاقم بسبب الحرب ضد حماس في غزة خلال الأشهر الستة الماضية.

وبحسب الاستطلاع الذي أجراه معهد الديمقراطية الإسرائيلي، فإن 35% فقط من الإسرائيليين متفائلون بشأن مستقبل الحكم الديمقراطي في البلاد، و34% فقط متفائلون بشأن مستقبل الأمن القومي.

جمع الاستطلاع إجابات من 606 رجل وامرأة تمت مقابلتهم باللغة العبرية ومن 149 تمت مقابلتهم باللغة العربية لإنشاء عينة تمثيلية على المستوى العام للسكان البالغين في إسرائيل.