زيارة رسمية .. ماكرون في المغرب



اتفق الجانبان المغربي والفرنسي، خلال لقاء ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، مع نظيره الفرنسي، ستيفان سيجورني، بباريس، على زيارة رسمية للرئيس إيمانويل ماكرون إلى المغرب في الشهور القادمة، وفق ما علمت هسبريس من مصدر ديبلوماسي مطلع.

وقال المصدر الديبلوماسي إن “الجانبين المغربي والفرنسي اتفقا أخيرا على زيارة ماكرون إلى المغرب بشكل رسمي للقاء العاهل المغربي محمد السادس، وذلك دون الاتفاق إلى حدود اللحظة على موعد محدد، إذ من المرتقب أن يتم تحديده حسب جدول أعمال قائدي البلدين”