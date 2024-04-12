إبراهيم نور الدين حكما لـ قمة الزمالك والاهلي

كشف الإعلامي مهيب عبد الهادي عن حكم مباراة الزمالك والأهلي عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب مهيب عبد الهادي :"‏إنفراد. إبراهيم نور الدين حكما لمباراة الزمالك والاهلي يوم الأثنين ".

أعلن الاعلامي إسلام صادق عن تجهيز محمود عبد الرازق شيكابالا لمواجهة القمة عبر حسابه الشخصي علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.





وكتب إسلام صادق: "محاولات لتجهيز شيكابالا لمواجهة القمة.. وكولر يشكو الإجهاد قبل مباراة الزمالك".

تمكن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي من تحقيق الفوز على حساب زد، بنتيجة هدف دون مقابل، في اللقاء الذيجمع بين الفريقين ببطولة الدوري المصري الممتاز.