عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

72 مليون جنيه مبيعات الأجانب بالبورصة في جلستين

صدى البلد

سجلت تعاملات المصريين نسبة 89.6% من إجمالي التعاملات على الأسهم المقيدة بالبورصة المصرية، خلال الأسبوع الماضي، واستحوذ الأجانب على نسبة 5.6%، والعرب على 4.8%، وذلك بعد استبعاد الصفقات.

سجل الأجانب صافي بيع بالبورصة المصرية بقيمة 72.7 مليون جنيه، كما سجل العرب صافي بيع بقيمة 111.7 مليون جنيه، وذلك بعد استبعاد الصفقات.

ومثلت تعاملات المصريين 88.4% من قيمة التداول للأسهم المقيدة منذ أول العام بعد استبعاد الصفقات، بينما سجل الأجانب 5.2%، وسجل العرب 6.4%.

وسجل الأجانب صافى شراء بالبورصة المصرية بقيمة 2.8 مليار جنيه، بينما سجل العرب صافى بيع بنحو 1.7 مليار جنيه، وذلك على الأسهم المقيدة بعد استبعاد الصفقات منذ بداية العام.

تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30"  قد تراجع بنسبة 0.01% ليغلق عند مستوى 28503.75 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهى - ثاني أسبوع في شهر أبريل- وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 0.94% ليغلق عند مستوى 6541.52 نقطة.

وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" نموًا بنسبة 0.89% ليغلق عند مستوى 9311.42 نقطة، وسجل مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" نموًا بنسبة 0.29% ليغلق عند مستوى 34945.11 نقطة، فيما تراجع مؤشر تميز بنسبة 1.05% ليغلق عند مستوى 7509.25 نقطة.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عودة خطة تخفيف أحمال الكهرباء لمدة ساعتين.. اعرف مواعيد منطقتك

موعد تطبيق التوقيت الصيفى وعودة تخفيف أحمال الكهرباء

أحمد حسن يعلن مفاجأة لجماهير الأهلي عن إمام عاشور

التنمية المحلية: مواعيد جديدة لغلق المحال بدءا من الاثنين القادم

حكاية مشروع ضخم| مصر تحفر قناة جديدة في الصحراء الغربية.. ماذا يحدث؟

الزمالك أعلنها نهائيًا .. منشور مثير من خالد الغندور

قرار جديد بخصوص المحال العامة الإثنين المقبل.. عقوبة للمخالفين

3 صفقات جديدة تخطف الأنظار في الزمالك.. ومكافآت خاصة للفوز على الأهلي

ترشيحاتنا

سيدات الشمس يطيح بالزمالك ويتأهل لـ نهائي كأس مصر للكرة الطائرة

العربي بطلا لكأس السوبر القطري الإماراتي على حساب الشارقة

رباعية نظيفة| فوز عريض لمصر على ليبيا في أمم إفريقيا للصالات

إيران تبعث برسالة قاسية للولايات المتحدة : لا تعبثوا معنا

الأمم المتحدة: إسرائيل منعت بعض القوافل الإنسانية من الوصول إلى شمال غزة

كاف يعلن موعد مباراتي الزمالك ودريمز الغاني في نصف نهائي الكونفدرالية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في عيد ميلادها.. صور تكشف عن أناقة إسعاد يونس

طريقة عمل كرات العسل.. جديدة وغير تقليدية

بدون أدوية .. 6 علاجات للأسنان الحساسة

اكتشاف كنوز الإسكندر الأكبر في بلد أوروبي.. هل سيطر عليها؟

فيديو

تحذير عاجل بسبب رسالة واتساب .. سرقة ونصب

مسكن| قطع أراضي تابعة للإسكان.. الشروط والتفاصيل

سر خاتم المداح وحقيقة تأثيره على الجن

زيادة في الذهب ثالث أيام العيد .. وهذا سعر عيار 21 الآن|فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ندى عصام

د. ندى عصام تكتب : الثقة النارية .. كيف تشعل ثقتك بنفسك؟

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الفلسفة.. نجاح من قلب الفشل

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: عدت ياعيد

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: الناتو في عامه الـ 75 يواجه أسوأ الصدمات

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: الجودة ومنتجات الألبان

خالد جمال

خالد جمال يكتب| أحمد العوضي البطل الشعبي الحقيقي لا البلطجي في "حق عرب"

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: من أنت ؟ ... رحلة اكتشاف الذات

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: رمضان.. العطاء والسعادة فى "تفطير الصائمين"

اﻟﻤﺰﻳﺪ