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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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شباب الصحفيين: الإفراج عن 3438 من مراكز الإصلاح والتأهيل فرصة جيدة للاندماج في المجتمع

صدى البلد

رحبت جبهة شباب الصحفيين بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي  بالإفراج عن 3438 من نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل عن باقي مدة العقوبة لبعض المحكوم عليهم الذين استوفوا شروط العفو الرئاسي بمناسبة احتفالات عيد الفطر المبارك .. مؤكدة الجبهة على أن هذا القرار فرصة جيدة للاندماج  من جديد في المجتمع.


وقال هيثم طواله رئيس الجبهة في بيان صحفي اليوم الجمعة: كل الشكر والتقدير إلي الرئيس الإنسان عبد الفتاح السيسي الذي أسعد أسر المفرج عنهم ورسم الفرحة في قلوبهم وهذا نتاج الاستراتيجية الجديدة لحقوق الإنسان التي تسير بخطى ناجحة وكبيرة في دولة 30 يونيو الجديدة .
 

وأضاف طواله: إن إعلاء قيم حقوق الإنسان والنهوض بهذا الملف الهام  من أولويات القيادة السياسية الحكيمة حيث تعيش "مصر السيسي" أزهي عصور حرية الرأي والتعبير  في الجمهورية الجديدة.


وأشار رئيس الجبهة إلي إن مراكز الاصلاح والتأهيل تتبع أحدث الأساليب العلمية والعملية في التعامل مع النزلاء وتوفر لهم حياة آدمية في إطار حرص وزارة الداخلية على توفير كل أوجه الرعاية المختلفة من خلال الدور المجتمعي للوزارة في تطبيق السياسة العقابية بمنهجها ومفهومها الحديث .

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