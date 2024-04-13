خبرة السنين.. وليد فواز يتحدث عن دوره في مسلسل "حق عرب"| فيديو

تحدث الفنان وليد فواز، عن مشاركته في مسلسل "حق عرب".

وقال الفنان وليد فواز، خلال حواره ببرنامج "التاسعة"، المُذاع عبر فضائية "الأولى"،: "خبرة السنين كان لها الدور فى البعد النفسي للشخصية اللي قدمتها في المسلسل".

أضاف أن طريقة ملابسه في المسلسل مختلفة، فضلا عن اختلاف المشية والضحكة، لافتا: "بسمع أنواع الموسيقى والراب، وكل ده بيخلينى أقدم المنتج النهائي اللى بنشوفه دلوقتى".

أشار: "الفنان عادل أدهم لا يمكن تكرهه في دور الشر ولديه طريقة في السخرية طول الوقت"، متابعا: "الفنان عادل أدعم لديه خفة دم غير طبيعية"، موضحا: "تعلمت منه معايير الاختيار في الأدوار".

