مصر تستضيف البطولة الدولية للبرمجة بالأقصر بمشاركة 2500 من شباب العالم.. غدا

تنطلق غداً منافسات البطولة الدولية للبرمجة التي ستقام بمحافظة الأقصر حتى 19 أبريل الجاري وتنظمها الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.

وقال رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري الدكتور إسماعيل عبدالغفار، إن النسخة الحالية من البطولة تشهد لأول مرة مشاركة 2500 من شباب العالم يمثلون أفضل 300 فريق تم اختيارهم من بين 20 ألف فريق.



وأضاف رئيس الأكاديمية أنه على هامش البطولة سيتم تنظيم العديد من الرحلات السياحية الترفيهية والثقافية للمشاركين بالإضافة إلى تنظيم زيارات للمزارات السياحية المختلفة، والتي سيترتب عليها الترويج للسياحة بمختلف قطاعاتها.

وتعتبر البطولة الحدث الأكبر والأهم في مجال البرمجيات لطلاب الجامعات على مستوى العالم، وهي واحدة من أهم الأحداث التي تنظم على أرض مصر خلال الفترة الحالية، إذ تجمع شباب العالم المتميز في مجال البرمجة للمنافسة على لقب البطولة.

وتم إنشاء البطولة الدولية للبرمجة عام 1977، ومقرها الرئيسي في ولاية تكساس بالولايات المتحدة الأمريكية، واستمرت على مدار أكثر من أربعة عقود ونجحت في جذب أفضل وأمهر الطلاب من جميع أنحاء العالم، والانتشار عالمياً كمنصة للتنافس في مجال حل المشكلات والبرمجة، حيث يشارك بها سنوياً طلاب من أكثر من 111 دولة ينتمون إلى أكثر من 3450 جامعة حول العالم، بالإضافة إلى أعضاء فرق مختلفة ومدربين ومتطوعين يبلغ عددهم نحو 75 ألف عضو.